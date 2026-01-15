EE. UU. quiere que tropas y agentes de CIA acompañen operativos contra el narco en México: NYT

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos busca operaciones conjuntas contra el narco. Foto: Reuters

Estados Unidos busca ampliar de forma inédita su participación directa en la lucha contra el narcotráfico en México. De acuerdo con un reportaje de The New York Times, el gobierno de Donald Trump presiona a las autoridades mexicanas para que tropas estadounidenses o agentes de la CIA acompañen a fuerzas mexicanas en operativos contra laboratorios de fentanilo.

La propuesta, según funcionarios estadounidenses citados por el diario, implicaría que personal de Operaciones Especiales o de la CIA participe en redadas encabezadas por soldados mexicanos, una medida que representaría una expansión significativa del papel de Estados Unidos en territorio mexicano y que hasta ahora ha sido rechazada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Presión directa desde la Casa Blanca

El NYT señala que la iniciativa ha sido impulsada desde los más altos niveles del Gobierno estadounidense, incluida la Casa Blanca, y se reactivó tras recientes operaciones militares de Estados Unidos en el extranjero. Trump ha insistido públicamente en que México debe hacer más para frenar a los cárteles que producen y trafican fentanilo hacia su país.

En declaraciones retomadas por el diario, el mandatario aseguró que Washington intensificará sus acciones “por tierra” contra los cárteles mexicanos, al considerar insuficientes los esfuerzos actuales para frenar el flujo de drogas.

Sheinbaum rechaza tropas estadounidenses en México

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la cooperación bilateral es posible, pero sin permitir la presencia de tropas extranjeras en suelo mexicano. Tras una llamada con Trump, afirmó que Estados Unidos insiste en esa participación, pero que México considera que “no es necesaria”.

El Gobierno mexicano ha planteado alternativas, como un mayor intercambio de inteligencia y una participación más activa de Estados Unidos en centros de mando, sin involucramiento directo en operativos armados.

CIA, drones y operaciones encubiertas

Según The New York Times, durante el gobierno de Joe Biden, la CIA comenzó a realizar vuelos secretos con drones sobre México para detectar posibles laboratorios de fentanilo y rastrear precursores químicos que ingresan por puertos mexicanos.

Esa información es compartida con unidades militares mexicanas —muchas entrenadas por fuerzas estadounidenses— que ejecutan las redadas. La nueva propuesta de Washington busca que personal estadounidense participe directamente, asesorando y tomando decisiones clave durante las operaciones.

Riesgos a la soberanía y tensión política

El reportaje advierte que permitir tropas o ataques con drones estadounidenses en México implicaría una violación a la soberanía, además de un alto costo político para el Gobierno mexicano. La propuesta también choca con reformas legales recientes que restringen la presencia de fuerzas extranjeras en el país y que requieren aprobación del Senado.

Funcionarios mexicanos citados por el diario reconocen que la presión estadounidense ha aumentado, mientras que expertos advierten que un movimiento unilateral de Washington podría romper la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Fentanilo, el eje del conflicto

Estados Unidos considera al fentanilo como la principal amenaza de salud pública y ha designado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. La droga es responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis en ese país, según cifras oficiales.

Aunque Washington ha señalado a otros países, el NYT subraya que la mayor parte del tráfico de drogas ingresa a Estados Unidos a través de la frontera con México, lo que mantiene la presión política y militar sobre el gobierno mexicano.

