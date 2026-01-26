“Éxito en sus funciones”: Embajada de México en Reino Unidos da mensaje de bienvenida a Gertz Manero

GENERANDO AUDIO...

Alejandro Gertz Manero, embajador de México en Reino Unido. Foto: Cuartoscuro

La Embajada de México en Reino Unido dio la bienvenida a Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador, luego de que el exfiscal rindiera protesta en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso. A través de redes sociales, compartió una imagen del evento en el Congreso.

“@Embamexru y @ConsulMexGbr nos congratulamos por la ratificación, por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del Dr. Alejandro Gertz Manero como embajador designado de México en Reino Unido”, escribió la embajada

Además, la Embajada deseo el “mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones” a Gertz Manero.

“Le deseamos el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, en beneficio de la relación bilateral entre ambos países”, finalizó el mensaje de bienvenida a Alejandro Gertz Manero

La ratificación de Gertz Manero como embajador

La ratificación de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México en Reino Unido dividió opiniones en el Congreso. Por un lado, representantes de la bancada de Morena como Francisco Chíguil Figueroa, destacaron que la designación fue fruto de una “cuidadosa evaluación de la experiencia y los requisitos legales”.

“Una de las fortalezas de este nombramiento reside en la exhaustiva evaluación de la trayectoria profesional, la formación académica y el historial del servicio público del candidato”, afirmó.

Por su parte, desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas destacó que los miembros del Servicio Exterior deben contar con mayor experiencia en la rama diplomática.

“No estamos diciendo que el candidato propuesto carezca de experiencia en el servicio público (sin embargo) experiencia no es lo mismo que especialización; trayectoria no es lo mismo que formación específica, y un currículum amplio no necesariamente garantiza las competencias que requiere un puesto diplomático en uno de los momentos geopolíticos más complejos que ha vivido nuestro planeta en décadas”, destacó Colosio Riojas.

