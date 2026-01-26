Él es José Antonio Romero Tellaeche, el director destituido del CIDE que no se quiere ir

GENERANDO AUDIO...

José Antonio Romero Tellaeche es un economista mexicano con más de cuatro décadas de trayectoria académica. Fue director general del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) desde 2021 hasta su destitución en enero de 2026, aunque afirma que no se irá sin dar batalla legal.

Su gestión estuvo marcada por conflictos internos, protestas estudiantiles y cuestionamientos de la comunidad académica por su designación por la doctora María Elena Ávarez-Buylla, la entonces directora del extinto Conacyt.

Romero Tellaeche es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Economía por el CIDE y doctor en Economía por The University of Texas at Austin, donde su tesis doctoral recibió mención honorífica y el premio a la mejor disertación del departamento de Economía.

También cursó estudios de maestría en Northwestern University, en Illinois. A lo largo de su formación recibió becas académicas del Banco de México, del CIDE y de la propia Universidad de Texas.

Trayectoria profesional y cargos académicos

Desde 1988, Romero Tellaeche es profesor-investigador en El Colegio de México, institución donde fue director del Centro de Estudios Económicos entre 2012 y 2018. Previamente, también fue profesor-investigador en el CIDE y analista en la extinta Secretaría de Industria y Comercio.

Ha impartido más de 50 cursos de licenciatura y posgrado, participado en comités de grado y exámenes profesionales, y ofrecido más de 100 conferencias en seminarios y congresos nacionales e internacionales.

Investigación, publicaciones y distinciones

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III desde 2009 y pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido integrante y coordinador de múltiples comités editoriales, entre ellos los de El Trimestre Económico, Investigación Económica y Economía Informa.

Su producción académica supera las 100 publicaciones, incluyendo libros como Los límites al crecimiento económico de México y Corea y México: dos estrategias de crecimiento con resultados dispares. Sus áreas de investigación incluyen política industrial, desarrollo económico, historia económica comparada y economía mexicana.

Además, Romero Tellaeche fue miembro fundador del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento (IDIC) y participó en la organización de eventos de alto nivel, como la Reunión LACEA-LAMES 2013 y el Congreso Nacional de Economistas.

