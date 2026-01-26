Romero Tellaeche rechaza destitución y dice que no se va del CIDE

GENERANDO AUDIO...

José Antonio Romero Tellaeche aseguró que no dejará la Dirección General del CIDE, pese al nombramiento de Lucero Ibarra Rojas como directora interina por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECHTI). En un oficio fechado el 26 de enero de 2026, Romero afirmó que su eventual remoción solo puede darse mediante un procedimiento legal del Órgano de Gobierno.

En el documento dirigido a las y los integrantes del Órgano de Gobierno del CIDE, Romero Tellaeche sostuvo que la ley “excluye cualquier forma de separación basada en decisiones informales, acuerdos políticos o manifestaciones de voluntad carentes de sustento jurídico”.

El funcionario argumentó que, conforme al Estatuto General del CIDE y la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la remoción anticipada del director general solo procede si se acreditan causas legales específicas, con debido proceso y derecho de audiencia.

“En tanto no se actualice alguno de los supuestos previstos en la ley, la persona titular de la Dirección General conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias”, afirmó Romero en el escrito.

Respuesta tras el nombramiento de Lucero Ibarra Rojas

La postura de Romero se da después de que la SECHTI formalizara el nombramiento de Lucero Ibarra Rojas como directora general interina del CIDE, decisión firmada por la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Romero señaló que mantiene su disposición a continuar en el cargo y subrayó que seguirá actuando “con estricto apego al marco jurídico aplicable, a los principios de legalidad, institucionalidad y responsabilidad pública”.

Auditorías y señalamientos bajo su gestión

En su mensaje, Romero Tellaeche también rechazó irregularidades administrativas. Indicó que los informes de la Auditoría Superior de la Federación, del Comité Externo de Evaluación y del Comisariado Público “son del conocimiento del Órgano de Gobierno y se encuentran debidamente atendidos”.

La declaración ocurre en medio de un conflicto que se arrastra desde 2021, marcado por protestas estudiantiles, denuncias de académicos y señalamientos por opacidad y malas prácticas durante su gestión.

Mientras la SECHTI reconoce a Lucero Ibarra como directora interina, el Órgano de Gobierno del CIDE deberá definir los siguientes pasos legales para resolver la disputa por la titularidad.

