Senado ajusta “pensiones de lujo” de burócratas; pone límite de 50% del salario presidencial

Pensiones no podrán exceder 50% del salario presidencial.

El Senado de la República aprobó por unanimidad de 116 votos una reforma al artículo 127 de la Constitución para eliminar las llamadas “pensiones doradas” y establecer como tope el 50% del salario de la presidenta de México para estos pagos financiados con recursos públicos.

La iniciativa, impulsada por la mayoría legislativa, busca evitar pensiones consideradas excesivas dentro del sector público y reducir lo que algunos legisladores han calificado como privilegios dentro de la burocracia.

Senado aprueba tope a “pensiones doradas” en el sector público

Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron la reforma al señalar que durante años se consolidaron pensiones muy altas para una minoría de funcionarios.

El senador de Morena, Javier Corral Jurado, afirmó que estas pensiones representan privilegios alejados de la realidad de la mayoría de la población.

“Durante años se consolidaron pensiones estratosféricas para una pequeña burocracia privilegiada, verdaderas castas doradas sostenidas por el erario”, señaló.

Por su parte, el senador Saúl Monreal explicó que mientras el promedio de pensión en México ronda entre 6 mil 676 y 8 mil 400 pesos mensuales, existen casos dentro del sector público donde se pagan pensiones de entre 340 mil pesos hasta un millón de pesos al mes.

“Mientras que en México el promedio de pensión ronda entre seis mil 676 y ocho mil 400 pesos mensuales, existen casos en el sector público donde se pagan pensiones que van desde 340 hasta un millón de pesos mensuales con cargo al erario”, dijo.

Oposición respalda la reforma, pero acusa motivaciones políticas

Aunque la reforma fue aprobada por unanimidad en lo general, legisladores de la oposición cuestionaron el trasfondo de la iniciativa.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, sostuvo que la propuesta podría tener motivaciones políticas, al señalar que el tema se utiliza para la narrativa del gobierno.

“Hoy aquí se usa para la propia propaganda de gobierno, para sus venganzas personales”, afirmó.

Desde el PAN, el senador Francisco Javier Ramírez Acuña criticó que la medida no abarque a toda la administración pública y advirtió que el límite podría quedar sujeto al salario que tenga el presidente en turno.

“Este tipo de abusos no solo debe alcanzar a quienes va dirigido, sino a todos los organismos públicos e instituciones autónomas”, señaló.

También cuestionó que las pensiones se calculen con base en el salario presidencial y propuso que el parámetro se establezca en UMAs para garantizar mayor certeza a los pensionados.

Movimiento Ciudadano se abstiene en la votación en lo particular

Durante la votación en lo particular, los seis senadores de Movimiento Ciudadano se abstuvieron, al considerar que la reforma no resuelve el problema estructural del sistema de pensiones.

La senadora Alejandra Barrales sostuvo que la iniciativa no aborda la dimensión financiera del sistema.

“Esta iniciativa no está contemplando la dimensión del problema… algunos nos atrevemos a afirmar que esto lleva dedicatoria una vez más”, expresó.

Tras su aprobación en el Senado, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo.

