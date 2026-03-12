Claudia Sheinbaum y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dialogaron sobre Medio Oriente y narcotráfico

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. A través de su cuenta de X, la presidencia colombiana destacó que durante la conversación se abordaron temas internacionales como el conflicto en Medio Oriente, la cooperación regional contra el narcotráfico y la integración de América Latina y el Caribe.

“El Presidente @PetroGustavo conversó este miércoles con la presidenta de México, @Claudiashein. Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron temas como el conflicto en Medio Oriente, la unión latinoamericana, entre otros”, escribió la Presidencia de Colombia

Además, destacó que México confirmó su participación en la Cumbre CELAC-África a realizarse el 21 de marzo. El país estará representado por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Por su parte, a través de su cuenta de X, Gustavo Petro se pronunció tras la alianza que, hace unos días, celebraron mandatarios latinoamericanos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente colombiano afirmó que transformar una alianza contra el narcotráfico en un bloque ideológico sería un error, al considerar que el combate a las mafias requiere cooperación entre todos los países.

“Transformar una alianza anti narcotraficante en una alianza ideológica es un error sustancial. Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar diferencias políticas”, Gustavo Petro, presidente de Colombia

Sobre la ausencia de representantes de México, Colombia y Brasil, Petro destacó que no fueron invitados y negó que haya sido por petición del mandatario estadounidense.

“Ni a Brasil ni a México ni a Colombia, claves en una lucha contra el narcotráfico, nos invitaron y no fue por voluntad del presidente Trump. Hay que rescatar la integración latinoamericana y del caribe por encima de las diferencias ideológicas entre gobiernos”, Gustavo Petro, presidente de Colombia

Tras destacar que la “alianza contra el narcotráfico debe ser de todos los países de las Américas sin exclusión”, reiteró su invitación al presidente Donald Trump a una reunión en suelo colombiano.

“La magnitud del problema demanda unidad y no fundamentalismos ideológicos. Por eso mantengo mi invitación al presidente Trump para encontrarnos en Cartagena en Colombia”, Gustavo Petro, presidente de Colombia

