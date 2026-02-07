Inhabilitan a constructora por falsear información para obtener contratos en AIFA

GENERANDO AUDIO...

Una empresa fue sancionada por dar información falsa. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó que inhabilitó a una empresa constructora por falsear información con el objetivo de obtener contratos relacionados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como parte de las acciones de control y vigilancia en las contrataciones públicas.

De acuerdo con la dependencia federal, la empresa LAX Constructores fue sancionada con una inhabilitación de cuatro meses para participar en procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal, además de una multa económica por 189 mil 170 pesos.

Falsedad en licitaciones vinculadas al AIFA

Según lo informado por la autoridad, la empresa proporcionó información falsa durante su participación en las Licitaciones Públicas Nacionales Electrónicas números LA-07-HZI-007HZI999-N-64-2025 y LA-07-HZI-007HZI999-N-79-2025, ambas relacionadas con el Servicio de Mantenimiento a Instalaciones Arquitectónicas en el AIFA.

La irregularidad consistió, de acuerdo con el comunicado oficial, en la presentación de un certificado con el que pretendió acreditar el cumplimiento de la norma NMX-R-025-SCFI-2025, relativa a Igualdad Laboral y No Discriminación, sin que dicha acreditación fuera válida.

No podrá participar en licitaciones mientras dura la sanción

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que la notificación de la sanción se realizó el 27 de enero de 2026, mientras que su publicación oficial apareció este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Como consecuencia, LAX Constructores fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México durante el periodo de inhabilitación.

Empresa tiene derecho a impugnar la sanción

La dependencia federal indicó que las medidas fueron emitidas conforme a la ley, tomando en cuenta criterios de proporcionalidad y la gravedad de la falta.

Asimismo, precisó que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución, y que, en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá la sanción, al considerar que fue impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.

