El 79.9% del territorio mexicano no tuvo afectación. Foto: Cuartoscuro.

El 2025 cerró con una disminución de sequía en México, en comparación con diciembre del 2024. 13 estados no registraron ninguna afectación por escasez de agua.

Para el 31 de diciembre del 2025, el 79.9% del territorio mexicano no tuvo ninguna afectación por falta de agua o de lluvias, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Lo anterior, se traduce en que el 21.1% del territorio restante experimentó algún nivel de sequía, desde anormalmente seco hasta sequía excepcional.

En cambio, para el 31 de diciembre del 2024, el 49.9% del país no tuvo afectaciones por falta de agua, según se aprecia en el reporte de Conagua de ese año.

Eso muestra que el 50.1% del territorio restante en México sí tuvo algún nivel de sequía al cierre del 2024, lo cual, es menor al 21.1% registrado durante el mismo periodo, pero del 2025

Sequía hasta el 31 de diciembre. Foto: Conagua.

¿Cómo bajó la sequía en México durante el 2025?

A nivel nacional, bajaron los distintos niveles de sequía hasta el 31 de diciembre del 2025. La principal disminución ocurrió en el nivel de sequía extrema, ya que sólo el 0.2% del territorio registró alguna afectación a finales del 2025, en comparación con el 12% identificado al 31 de diciembre del 2024.

Niveles de sequía a nivel nacional

Territorio anormalmente seco (D0)

Al 31 de diciembre del 2025: 10.8%

31 de diciembre del 2024: 12%

Sequía Moderada (D1)

2025: 5.9%

2024: 9.5%

Severa (D2)

2025: 3.2%

2024: 13.7%

Extrema (D3)

2025: 0.2%

2024: 12%

Excepcional (D4)

2025: 0.1%

2024: 2.9%

Afectaciones por estados

13 de los 32 estados no tuvieron ninguna afectación por falta de agua o lluvias al cierre del 2025. Coahuila fue el estado con más sequía.

A continuación, te mostramos los estados con menos territorio afectado por las sequías hasta el 31 de diciembre del 2025.

Aguascalientes (100% de territorio sin afectación por sequía)

Baja California (100%)

Baja California Sur (100%)

Campeche (85.7%)

Coahuila (28.2%)

Colima (100%)

Chiapas (81.1%)

Chihuahua (67.4%)

Ciudad de México (100%)

Durango (93.2%)

Estado de México (100%)

Guanajuato (100%)

Guerrero (95%)

Hidalgo (100%)

Jalisco (91.8%)

Michoacán (86.6%)

Morelos (100%)

Nayarit (100%)

Nuevo León (78.8%)

Oaxaca (89.2%)

Puebla (100%)

Querétaro (100%)

Quintana Roo (98.7%)

San Luis Potosí (93.6%)

Sinaloa (56.2%)

Sonora (59.7%)

Tabasco (59.7%)

Tamaulipas (70.6%)

Tlaxcala (100%)

Veracruz (97.9%)

