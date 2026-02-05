Polémica por video donde limpian los zapatos a Hugo Aguilar, presidente de la SCJN

GENERANDO AUDIO...

Dos asistentes limpiaron los zapatos del presidente de la SCJN. Foto: Cuartoscuro

La difusión de un video donde dos personas limpian los zapatos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, previo a un acto oficial en Querétaro, generó reacciones negativas en redes sociales y abrió un nuevo frente de críticas contra el Poder Judicial.

Las imágenes fueron captadas este lunes durante los preparativos del evento por el aniversario de la Constitución de 1917, realizado en el Teatro de la República, y rápidamente se viralizaron.

Video muestra a asistentes limpiando el calzado del presidente de la SCJN

En el video se observa al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz de pie, a las afueras del recinto, mientras una mujer se acerca, se agacha y limpia su calzado. Segundos después, otro acompañante repite la acción desde otro ángulo.

Durante toda la secuencia, el presidente de la SCJN permanece con las manos en los bolsillos del pantalón, sin intervenir ni reaccionar, mientras observa a las personas que realizan la acción.

Críticas por presuntos privilegios en el Poder Judicial

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales cuestionaron la congruencia del nuevo Poder Judicial, al recordar que la reforma impulsada en este sexenio se presentó con el compromiso de eliminar privilegios y prácticas asociadas al poder.

En plataformas digitales, el hecho fue calificado como un acto de prepotencia y un símbolo de distancia entre el discurso institucional y las prácticas cotidianas, especialmente en un contexto de cambio y reorganización del sistema judicial.

Sin postura oficial de la SCJN ni del ministro presidente

Hasta el momento, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni Hugo Aguilar Ortiz han emitido una postura pública para explicar el contexto del video o responder a las críticas generadas.

La ausencia de una aclaración oficial ha contribuido a que la polémica continúe escalando en redes sociales y espacios de opinión.

El video se suma a otras polémicas recientes sobre los privilegios y el debate sobre la austeridad entre los que destacan los sueldos de los actuales ministros electos por voto popular, la adquisición de camionetas de lujo que fueron devueltas por los ministros, entre otras acciones del nuevo Poder Judicial.

