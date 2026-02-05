Corrupción de menores en México alcanza récord con 3 mil 199 casos en 2025

GENERANDO AUDIO...

En un contexto internacional marcado por la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein en Estados Unidos, que volvió a colocar en la agenda global los delitos contra las infancias, en México el delito de corrupción de menores muestra un repunte sostenido con 3 mil 199 casos denunciados en 2025, que ha encendido alertas en los registros oficiales.

Aunque no existe relación directa entre los casos documentados en México y la información difundida por autoridades estadounidenses, la coyuntura internacional permite dimensionar la persistencia y gravedad de un delito que, de acuerdo con datos oficiales, mantiene una tendencia al alza en el país.

Récord histórico de corrupción de menores en 2025

En 2025, las denuncias por corrupción de menores en México alcanzaron 3 mil 199 casos, la cifra más alta en al menos una década, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) analizados por la agencia de investigación TResearch.

El registro no solo representa un máximo desde 2015, sino que supera el pico observado en 2022, cuando se reportaron 2 mil 949 carpetas de investigación por este delito, lo que confirma un crecimiento sostenido en los últimos años.

El aumento no se concentró únicamente en el balance anual. Tan solo en diciembre de 2025, las denuncias por corrupción de menores sumaron 242 casos, el nivel mensual más alto registrado en los datos oficiales.

Estados concentran casi la mitad de los casos

A nivel regional, Guanajuato, Nuevo León y la Ciudad de México concentraron el 43% de los casos registrados durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, lo que evidencia focos persistentes de este delito.

En términos de tasa poblacional, Guanajuato encabezó las denuncias con 108 casos por cada millón de habitantes, seguido de Baja California Sur (103) y Quintana Roo (81), según el mismo análisis.

Un delito estructural con crecimiento sostenido

La evolución histórica muestra que la corrupción de menores no es un fenómeno aislado, sino un delito estructural con crecimiento sostenido desde 2019, sin señales claras de reversión.

Tras registros relativamente estables entre 2015 y 2018, cuando los casos oscilaron entre mil 840 y mil 940 denuncias, el delito mostró una tendencia ascendente: 2 mil 185 casos en 2019, 2 mil 443 en 2020 y 2 mil 602 en 2021.

El incremento se consolidó en 2022 con 2 mil 949 denuncias, seguido de leves ajustes en 2023 (2 mil 835) y 2024 (2 mil 822). En 2025, los casos volvieron a repuntar hasta 3 mil 199 denuncias, el nivel más alto del periodo analizado, lo que refuerza la lectura de un delito estructural sin señales claras de reversión.

¿Qué se considera corrupción de menores?

La corrupción de menores es un término legal que engloba conductas de personas adultas que afectan la integridad física, mental o emocional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.

De acuerdo con el Código Penal Federal, estas conductas incluyen actos de exhibicionismo, acciones lascivas o sexuales, así como inducir a la prostitución, al consumo de alcohol o narcóticos, a la mendicidad o a la participación en asociaciones delictivas.

Alertan por cifra negra

Organizaciones como Alumbra advierten que la magnitud real del problema podría ser mayor, debido a la cifra negra de casos que no se denuncian, lo que limita dimensionar el alcance real del delito.

