¿Quién es Aureliano Hernández Palacios, el nuevo titular de la ASF?

Aureliano Hernández, nuevo titular de la ASF. Foto: Cámara de Diputados/Uno TV

Aureliano Hernández Palacios Cardel fue electo este martes como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales.

Hernández Palacios Cardel rindió protesta como auditor general, cargo en el que sustituirá a David Colmenares Páramo, quien concluirá su periodo al frente del organismo el próximo 14 de marzo.

El nuevo titular de la ASF es originario de Xalapa, en el estado de Veracruz, y cuenta con experiencia previa dentro de la propia institución.

Cuenta con experiencia previa en la Auditoría Superior

Antes de asumir el cargo, Hernández Palacios Cardel ya formaba parte de la estructura de la Auditoría Superior de la Federación, donde desempeñó distintos puestos relacionados con la fiscalización del gasto público.

El 17 de octubre fue designado como auditor de Gasto Federalizado, área encargada de revisar el uso de recursos federales transferidos a estados y municipios.

Además, de acuerdo con el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, también fue nombrado director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “D”, cargo que desempeñó dentro del organismo.

También fungió como enlace institucional

Dentro de su trayectoria en la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel también se desempeñó como enlace institucional del organismo en 2019, participando en tareas relacionadas con la supervisión y auditoría de recursos federales.

Con su nombramiento, asume la responsabilidad de encabezar el órgano técnico encargado de revisar la correcta aplicación de los recursos públicos federales, función clave dentro del sistema de rendición de cuentas del país.

Relación familiar con excolaborador de Claudia Sheinbaum

El nuevo titular de la ASF es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien se desempeñó como secretario particular de Claudia Sheinbaum cuando la actual presidenta era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

