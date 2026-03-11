Expertos alertan: Reforma Electoral daría mayoría calificada a Morena

GENERANDO AUDIO...

La propuesta de Reforma Electoral impulsada por el Ejecutivo podría permitir que Morena y sus aliados mantengan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, según advierten especialistas y exfuncionarios electorales. El cambio modificaría la forma en que se eligen 200 diputaciones plurinominales, lo que impactaría la integración del Congreso.

Actualmente, la Cámara de Diputados está compuesta por 500 legisladores: 300 se eligen por mayoría relativa o voto directo en distritos y 200 por representación proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje de votos que obtiene cada partido político a nivel nacional.

Reforma Electoral y control de Morena en la Cámara de Diputados

Hoy, el bloque oficialista integrado por Morena, PT y PVEM suma 364 diputados, lo que le permite aprobar reformas constitucionales, ya que la mayoría calificada requiere 334 votos en San Lázaro.

La propuesta de Reforma Electoral plantea modificar el método de elección de las 200 diputaciones plurinominales. Según el proyecto, 100 lugares se asignarían a los “mejores segundos lugares” de las elecciones distritales, mientras que los otros 100 se elegirían mediante voto directo en circunscripciones.

Para el exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, la iniciativa podría consolidar la ventaja política del bloque gobernante.

“Lo que se busca es formalizar la sobrerrepresentación que inconstitucionalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio en el 2024”, señaló.

Especialistas advierten que el nuevo sistema podría favorecer al partido en el poder debido a su presencia territorial en gran parte del país.

El exconsejero electoral Marco Antonio Baños explicó que Morena tiene una posición dominante en distintos niveles de gobierno.

“El partido Morena tiene la presidencia de la República; tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores; tiene la mayoría en 27 congresos de los estados y gobierna 24 entidades federativas”, indicó.

Con ese escenario, también tendría ventajas en la asignación de los llamados “mejores segundos lugares”.

“Morena tendría opción a un mayor número de segundos lugares, por una lógica específica, podría ganar más cantidad de distritos por el segundo lugar”, agregó Baños.

El modelo también incluiría una nueva forma de elegir diputados mediante circunscripciones más amplias.

“Se trata de una segunda modalidad de mayoría relativa, con espacios geográficos mucho más grandes (…) y Morena tiene mayoría en esas zonas”, explicó.

Especialistas advierten sobre sobrerrepresentación

Otro punto señalado por analistas es que la propuesta no modifica el límite de sobrerrepresentación en el Congreso.

“En la reforma no se habla nada ni siquiera del ocho por ciento de la sobrerrepresentación”, afirmó Edmundo Jacobo.

Para Baños, este elemento permitiría que el partido gobernante mantenga control legislativo.

“Le da en automático la posibilidad de mantener sus mayorías, al menos sus mayorías absolutas, es decir, la mitad más uno en la Cámara de Diputados”, señaló.

Especialistas coinciden en que el impacto real de la reforma dependerá de cómo se apliquen las nuevas reglas electorales en futuras elecciones federales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento