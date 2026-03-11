Incómodas: Samara Martínez impulsa la Ley Trasciende tras vivir con dolor crónico

GENERANDO AUDIO...

Incomodidad: estado físico o emocional que provoca molestia. La incomodidad de existir, de atreverse, de no encajar.

Hoy, nueve mujeres nos abren la puerta de su mundo. Una sola palabra las une: incómodas.

Samara Alejandra Martínez Montaño vive con lupus e insuficiencia renal desde la adolescencia. Samara, transformó el dolor en una lucha por cambiar la ley. Su voz impulsa la Ley Trasciende, para que otras mujeres no tengan que normalizar el sufrimiento.

“Esa libertad que te da el tener salud… eso extraño. No tener dolor. Ya no sé qué es vivir sin dolor”. Samara Martínez, impulsora “Ley Trasciende”

Más que hablar de muerte, Samara habla de libertad, dignidad y del derecho a no prolongar un sufrimiento inevitable.

