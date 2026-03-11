Aprueban en comisiones reforma electoral; pasa al pleno para su discusión este miércoles

GENERANDO AUDIO...

Sólo con los 45 votos de Morena fue aprobado el dictamen de la iniciativa de reforma electoral, con lo cual ganó su pase para su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados este miércoles…

PT y Verde, aliados de Morena en la 4T, votaron en contra, junto con los partidos de oposición PAN, MC y PRI; en total, alcanzaron 39 sufragios… A pesar de ir juntos, estos 5 partidos no lograron frenar el dictamen en las comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral…

Hay que precisar que la votación de Morena alcanzó la mayoría simple, es decir, 50 por ciento más uno, con lo cual avanzó en comisiones…

Cuestión diferente será en el pleno, donde se requiere mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los asistentes…

La discusión de la reforma electoral

Minutos después de las 18:00 horas inició el debate del dictamen de la iniciativa de reforma electoral en las comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados.

Durante el arranque de la discusión legislativa, los partidos aliados de Morena adelantaron que no respaldarían el dictamen, lo que dejó al partido mayoritario sin el apoyo de sus socios tradicionales para impulsar la reforma.

El diputado Pedro Vázquez González, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), señaló que su bancada decidió apartarse del dictamen que se discutió en comisiones.

El legislador añadió que, pese a esta postura, aún existen posibilidades de diálogo dentro del bloque de la llamada Cuarta Transformación.

Por su parte, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que su bancada tampoco acompañaría el dictamen en esta ocasión.

El legislador explicó que, aunque el partido coincide con algunos puntos de la propuesta, considera que la reforma aún puede fortalecerse antes de ser aprobada.

Durante el debate, los partidos de oposición también confirmaron su postura en contra del dictamen.

Las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) adelantaron que votarían en contra de la iniciativa de reforma electoral.

