Escuelas militarizadas deben ser revisadas tras el caso Dafne, afirma especialista en derechos de la infancia

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El caso de Dafne reavivó el debate sobre el funcionamiento de las escuelas militarizadas en México. En entrevista en “A las Nueve en Uno”, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Infancias en América Latina y el Caribe, sostuvo que este tipo de instituciones deben ser revisadas por las autoridades y que es necesario investigar las posibles omisiones ocurridas durante el campamento donde la menor perdió la vida.

Durante la conversación, el especialista afirmó que, además de la investigación penal, deben revisarse las actuaciones de los responsables del plantel y de las autoridades educativas.

“No se reportó no solamente a las autoridades de forma inmediata, a la Fiscalía, sino particularmente llevarla a un hospital de urgencias para poder salvaguardar su derecho a la vida”, dijo.

Y agregó que es necesario esclarecer quién conocía el estado de salud de la menor, quién tomó decisiones y por qué no se activaron los protocolos correspondientes.

Pérez García consideró que estos modelos educativos carecen de elementos fundamentales para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.