A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 23 de julio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ México suma siete periodistas asesinados en 2026; solo zonas en conflicto armado registran más casos

✔️ Reforma presidencial busca unificar la investigación del feminicidio y evitar que los casos sean clasificados como homicidios

✔️ UIF bloquea las cuentas de Ernesto Ruffo por presuntas operaciones financieras inusuales

✔️ Taylor Farms continúa operando en Guanajuato pese a la alerta sanitaria por lechuga iceberg en Estados Unidos

✔️ Explosión en taller de pirotecnia deja un muerto y un herido en Chalco, Estado de México

✔️ Marco Rubio anuncia que el diálogo para la transición en Venezuela comenzará el 1 de agosto

✔️ Adolescente retira demanda contra Meta y evita un juicio sobre redes sociales y salud mental

✔️ Gilberto Mora aumenta su valor tras el Mundial 2026 y se convierte en el futbolista más valioso de la Liga MX

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