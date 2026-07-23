A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 23 de julio de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:
✔️ México suma siete periodistas asesinados en 2026; solo zonas en conflicto armado registran más casos
✔️ Reforma presidencial busca unificar la investigación del feminicidio y evitar que los casos sean clasificados como homicidios
✔️ UIF bloquea las cuentas de Ernesto Ruffo por presuntas operaciones financieras inusuales
✔️ Taylor Farms continúa operando en Guanajuato pese a la alerta sanitaria por lechuga iceberg en Estados Unidos
✔️ Explosión en taller de pirotecnia deja un muerto y un herido en Chalco, Estado de México
✔️ Marco Rubio anuncia que el diálogo para la transición en Venezuela comenzará el 1 de agosto
✔️ Adolescente retira demanda contra Meta y evita un juicio sobre redes sociales y salud mental
✔️ Gilberto Mora aumenta su valor tras el Mundial 2026 y se convierte en el futbolista más valioso de la Liga MX
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.