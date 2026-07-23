FGR atrae investigación por asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

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A Leyva lo asesinaron a unos metros de sus domicilio. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejerció su facultad de atracción para investigar el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en el estado de Oaxaca. El caso será atendido por la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH).

A través de un comunicado, la dependencia federal indicó que realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y dar con las personas responsables de la muerte del comunicador.

“La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las personas responsables”, señaló la institución.

Asimismo, precisó que conforme existan avances en las indagatorias, la información será dada a conocer de manera oportuna.

¿Qué se sabe del asesinato de Francisco Alejandro Leyva?

Asesinan a periodista Francisco Alejandro Leyva. Foto: José de Jesús Cortés.

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado el 22 de julio de 2026 en la ciudad de Oaxaca.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el comunicador fue atacado a balazos mientras desayunaba afuera de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento La Esmeralda.

Tras el crimen, elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Gobierno de Oaxaca condena el crimen

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el asesinato del periodista y expresó solidaridad con su familia y con el gremio periodístico.

El mandatario señaló que Leyva era un comunicador crítico de su administración y afirmó que ninguna diferencia derivada del ejercicio periodístico puede justificar un acto de violencia.

Francisco Alejandro Leyva era autor de la columna “El zumbido del Moscardón”, desde donde abordaba temas relacionados con presuntos casos de corrupción, nepotismo y la relación de funcionarios con la delincuencia organizada. Además, anteriormente se desempeñó como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión durante la administración estatal encabezada por Alejandro Murat.

Con la atracción del caso, la investigación queda a cargo de la FGR a través de la FEMDH.

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