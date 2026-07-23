Las de hoy | 23 de julio de 2026

| 08:33 | Mario Ostos | UnoTV

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 23 de julio de 2026

  • El Universal: Indagan operaciones de Ingemar por sospecha de lavado

La FGR y la UIF investigan a la empresa de Ernesto Ruffo por operaciones financieras realizadas en 2025 por 3 mil 75 millones de pesos en territorio nacional y transacciones cambiarias por mil 386 millones de dólares, ante la sospecha de una presunta estrategia de triangulación transfronteriza y lavado de dinero. Las autoridades también detectaron una red de empresas aliadas que presuntamente simulaban operaciones comerciales.

  • Reforma: Fracasan en Pemex contratos mixtos

El diario señala que el esquema de contratos mixtos impulsado para aumentar la producción petrolera no logró atraer inversión privada debido a que ofrece incentivos limitados a las empresas interesadas.

  • Excélsior: Ven fraude orquestado en examen de la UNAM

Especialistas consultados consideran que el incremento atípico en los puntajes del examen de admisión podría deberse a la venta anticipada de preguntas o a una manipulación del sistema informático de la universidad. Plantean repetir la prueba si se confirman las anomalías.

  • Milenio Diario: Traslada EU reglas de origen y tema laboral del T-MEC a 2027

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, anticipó que este año se buscarán acuerdos provisionales con México y Canadá, mientras que temas sensibles como las reglas de origen y el capítulo laboral se discutirían hasta 2027. El funcionario viajó a la Ciudad de México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Marcelo Ebrard.

  • La Jornada: Cooperación total o ya no habrá T-MEC, amaga EU a México

El diario destaca que Estados Unidos condicionó la continuidad del tratado a una mayor cooperación con México. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum recibe este día al representante comercial estadounidense en Palacio Nacional.

  • El Financiero: Va EU por acuerdos provisionales en el T-MEC este año

Estados Unidos buscará concretar acuerdos provisionales durante 2026, mientras que asuntos como las reglas de origen y las disposiciones laborales y ambientales quedarían para una etapa posterior, prevista para 2027.

  • El Economista: USTR: este año no habrá acuerdos en el T-MEC para el sector automotriz

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos prevé que no habrá acuerdos para la industria automotriz durante este año y atribuye parte del retraso al calendario electoral estadounidense.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

FGR atrae investigación por asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

Nacional

FGR atrae investigación por asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 23 de julio de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 23 de julio de 2026

A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 23 de julio de 2026

Nacional

A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 23 de julio de 2026

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal

Nacional

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal

Etiquetas: ,