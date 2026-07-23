Las de hoy | 23 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 23 de julio de 2026

El Universal: Indagan operaciones de Ingemar por sospecha de lavado

La FGR y la UIF investigan a la empresa de Ernesto Ruffo por operaciones financieras realizadas en 2025 por 3 mil 75 millones de pesos en territorio nacional y transacciones cambiarias por mil 386 millones de dólares, ante la sospecha de una presunta estrategia de triangulación transfronteriza y lavado de dinero. Las autoridades también detectaron una red de empresas aliadas que presuntamente simulaban operaciones comerciales.

Reforma: Fracasan en Pemex contratos mixtos

El diario señala que el esquema de contratos mixtos impulsado para aumentar la producción petrolera no logró atraer inversión privada debido a que ofrece incentivos limitados a las empresas interesadas.

Excélsior: Ven fraude orquestado en examen de la UNAM

Especialistas consultados consideran que el incremento atípico en los puntajes del examen de admisión podría deberse a la venta anticipada de preguntas o a una manipulación del sistema informático de la universidad. Plantean repetir la prueba si se confirman las anomalías.

Milenio Diario: Traslada EU reglas de origen y tema laboral del T-MEC a 2027

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, anticipó que este año se buscarán acuerdos provisionales con México y Canadá, mientras que temas sensibles como las reglas de origen y el capítulo laboral se discutirían hasta 2027. El funcionario viajó a la Ciudad de México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Marcelo Ebrard.

La Jornada: Cooperación total o ya no habrá T-MEC, amaga EU a México

El diario destaca que Estados Unidos condicionó la continuidad del tratado a una mayor cooperación con México. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum recibe este día al representante comercial estadounidense en Palacio Nacional.

El Financiero: Va EU por acuerdos provisionales en el T-MEC este año

Estados Unidos buscará concretar acuerdos provisionales durante 2026, mientras que asuntos como las reglas de origen y las disposiciones laborales y ambientales quedarían para una etapa posterior, prevista para 2027.

El Economista: USTR: este año no habrá acuerdos en el T-MEC para el sector automotriz

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos prevé que no habrá acuerdos para la industria automotriz durante este año y atribuye parte del retraso al calendario electoral estadounidense.

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