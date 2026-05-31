SEP revela cuándo será el último descanso de junio y qué estados tendrán vacaciones anticipadas

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Único descanso escolar de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en este mes de junio de 2026 sólo habrá un descanso escolar para los estudiantes. Aunque también en algunos estados se adelantarán las vacaciones de verano por el calor y el Mundial 2026.

¿Cuándo será el único descanso escolar en junio de 2026?

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, del ciclo 2025-2026, señala que en el mes de junio de 2026 sólo habrá un descanso escolar para los estudiantes.

Sí, esta suspensión de actividades escolares se llevará a cabo el próximo día viernes 26 de junio de 2026, con motivo de la realización de una sesión ordinario del Consejo Técnico Escolar.

Estados que adelantan vacaciones escolares

Aunque sólo habrá un descanso escolar en junio, y que oficialmente comienzan las vacaciones a partir del 15 de julio, en algunos estados del país, autoridades escolares han dado a conocer que se adelantarán con motivo de las altas temperaturas y del Mundial 2026.

Estos cambios aplicarán en escuelas de educación básica: preescolar, primaria y secundaria, pues el objetivo es proteger a los estudiantes del calor y facilitar la movilidad en ciudades donde se disputarán juegos del torneo internacional.

Estos son los estados donde se adelantarán las vacaciones escolares:

Colima: 25 de junio

Yucatán: 26 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio

Nuevo León: 8 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Sinaloa: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

Jalisco tendrá clases en línea

Por otra parte, la Secretaría de Educación de Jalisco dio a conocer que con motivo al Mundial 2026, el 11 de junio se realizarán actividades educativas a distancia en todo el estado. Para esto, indicaron, “se diseñarán aquellas que den continuidad a los contenidos previstos en la planeación didáctica de las y los docentes, para su realización de manera autogestiva por los alumnos”.

Y para los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez, las actividades educativas serán a distancia los días 18, 23 y 26 de junio.

¿Qué hay con CDMX y Edomex?

Por ahora, la Ciudad de México y el Estado de México mantendrán el cierre de clases para el 15 de julio, como lo establece el calendario oficial.

Aunque surgieron versiones sobre un posible adelanto tras declaraciones del titular de la SEP, Mario Delgado, posteriormente las autoridades educativas locales aclararon que no habrá modificaciones.

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