Video: en el AICM, ciudadano denuncia supuesta detención por grabar obras inconclusas

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Ciudadano denuncia detención por grabar al interior del AICM. Foto: Cuartoscuro

En el marco de la inauguración de las obras de remodelación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a través de redes sociales, se difundió un video en el que un ciudadano acusó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, encargados de la seguridad en el aeropuerto, por detenerlo tras grabar la falta de plafones en el techo.

El ciudadano, de nombre Daniel Echeverría, compartió a través de su cuenta de X un video en el que se observa a una policía quien le solicita terminar la grabación por no tener permiso para documentar.

🚨🚨La policía me está deteniendo en estos momentos por grabarles la falta de plafones en el techo del @AICM_mx.



Insiste en pedir mis datos privados.



La obra pública no está del todo terminada. pic.twitter.com/xJ29aGxj2O — Daniel Echeverría – Alemán. (@DaEcheverriaMX) May 30, 2026

Tras ser detenido por la policía del AICM, fue liberado

En un segundo video, Daniel Echeverría aseguró que la policía del AICM lo detuvo. Sin embargo, mencionó que los agentes lo liberaron a los pocos minutos.

Gracias por compartir. Ya estoy fuera del @AICM_mx. Estas son las imágenes que el @gobmx no quiere que veas. Ni la T1 ni la T2 están al 100%.



Ojo, cualquier MEXICANO debe ser libre de documentar lo que ocurre alrededor de SU país. NO nos callarán. https://t.co/wu65xS81ZC pic.twitter.com/iyua81tjfk — Daniel Echeverría – Alemán. (@DaEcheverriaMX) May 31, 2026

Asimismo, en su video, mostró la falta de plafones en el techo, cascajo, materiales de construcción, así como más desperfectos tanto en la Terminal 1, como en la Terminal 2 del AICM.

Daniel Echeverría denunció amenazas en redes sociales

Tras la viralización de sus videos, Echeverría acusó que supuestos bots lo amenazaron a través de redes sociales, como se observa en algunas capturas de pantalla que compartió.

Dejo más evidencias de amenazas del @gobmx pic.twitter.com/qESCUlBtCQ — Daniel Echeverría – Alemán. (@DaEcheverriaMX) May 31, 2026

No obstante, previo a la denuncia de esta supuesta represión policial, a lo largo de este sábado 30 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de la primera fase de la remodelación del AICM, para la cual se realizó una inversión de 6 mil 500 millones de pesos, con el objetivo de modernizar las Terminales 1 y 2.

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