Video: en el AICM, ciudadano denuncia supuesta detención por grabar obras inconclusas
En el marco de la inauguración de las obras de remodelación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a través de redes sociales, se difundió un video en el que un ciudadano acusó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, encargados de la seguridad en el aeropuerto, por detenerlo tras grabar la falta de plafones en el techo.
El ciudadano, de nombre Daniel Echeverría, compartió a través de su cuenta de X un video en el que se observa a una policía quien le solicita terminar la grabación por no tener permiso para documentar.
Tras ser detenido por la policía del AICM, fue liberado
En un segundo video, Daniel Echeverría aseguró que la policía del AICM lo detuvo. Sin embargo, mencionó que los agentes lo liberaron a los pocos minutos.
Asimismo, en su video, mostró la falta de plafones en el techo, cascajo, materiales de construcción, así como más desperfectos tanto en la Terminal 1, como en la Terminal 2 del AICM.
Daniel Echeverría denunció amenazas en redes sociales
Tras la viralización de sus videos, Echeverría acusó que supuestos bots lo amenazaron a través de redes sociales, como se observa en algunas capturas de pantalla que compartió.
No obstante, previo a la denuncia de esta supuesta represión policial, a lo largo de este sábado 30 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de la primera fase de la remodelación del AICM, para la cual se realizó una inversión de 6 mil 500 millones de pesos, con el objetivo de modernizar las Terminales 1 y 2.
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