INE aplicará home office durante 42 días y habilita sedes para recepción de documentos

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El INE se va trabajar en casa 42 días. Foto: Cuartoscuro | Archivo

El INE implementará un esquema de home office del 1 de junio al 12 de julio de 2026 y habilitará tres sedes en la Ciudad de México para la recepción de documentos, notificaciones, trámites y gestiones, con el objetivo de mantener la operación institucional durante el periodo en que se prevé una mayor movilidad relacionada con el Mundial de futbol.

La medida fue informada mediante un oficio firmado por la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Claudia Espino, en el que se establece que el trabajo a distancia aplicará a las oficinas directivas nacionales ubicadas al sur de la Ciudad de México, así como a oficinas localizadas en entidades del centro del país.

De acuerdo con el documento, la decisión busca evitar afectaciones derivadas de posibles aglomeraciones en vialidades y en el transporte público durante el desarrollo del torneo internacional.

El periodo de trabajo remoto abarcará 42 días consecutivos, desde el lunes 1 de junio hasta el domingo 12 de julio de 2026.

INE mantendrá recepción de documentos en tres sedes de la CDMX

Como parte de las medidas para garantizar la continuidad de sus actividades, el Instituto Nacional Electoral informó la apertura de tres puntos presenciales para la recepción de documentación oficial.

Las sedes estarán distribuidas en distintas zonas de la Ciudad de México:

Zona norte: Junta Distrital 07, ubicada en Norte 84 s/n, esquina Oriente 95, colonia Gertrudis Sánchez III, Alcaldía Gustavo A. Madero.

Zona centro: Junta Local, ubicada en Tejocotes 164, colonia Tlacoquemecatl, Alcaldía Benito Juárez.

Zona sur: Almacén INE, ubicado en Avenida Tláhuac 5502, colonia Lomas Estrella, Alcaldía Iztapalapa.

Estas oficinas recibirán notificaciones, trámites y documentación durante el periodo en que las oficinas centrales operarán bajo la modalidad de trabajo a distancia.

Correo electrónico para trámites y notificaciones

Además de las sedes físicas, el INE habilitó una vía digital para la recepción de documentación.

El correo electrónico disponible será:

La autoridad electoral indicó que tanto la atención presencial como la digital estarán disponibles todos los días de la semana.

El horario de servicio será:

Lunes a domingo

De 09:00 a 00:00 horas

Con ello, el instituto busca mantener abiertos los canales de atención para ciudadanos, autoridades, partidos políticos y demás actores que requieran realizar gestiones ante el organismo electoral.

Módulos para credencial de elector tendrán información posterior

Respecto a los módulos de atención ciudadana donde se realizan trámites relacionados con la credencial para votar, el instituto señaló que la información específica sobre su operación durante este periodo será dada a conocer posteriormente.

Por ahora, el oficio únicamente detalla las medidas relacionadas con las oficinas directivas y con la recepción de documentación institucional.

También se informó que el gobierno de la Ciudad de México solicitó el uso del estacionamiento del instituto durante el periodo en que se desarrollarán actividades vinculadas al Mundial.

INE garantiza continuidad de procesos electorales

El organismo electoral destacó que las medidas adoptadas no implicarán la suspensión de actividades jurídicas o administrativas.

Según informó el instituto, la habilitación de sedes presenciales y de un canal digital permitirá mantener en funcionamiento los procedimientos institucionales durante todo el periodo establecido.

El INE precisó que no habrá suspensión de plazos o términos legales, así los procesos electorales y administrativos se desarrollarán según la normativa vigente.

La autoridad electoral señaló que estas acciones buscan garantizar la continuidad operativa de sus funciones mientras permanezca vigente el esquema temporal de trabajo a distancia.

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