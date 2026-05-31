Informe de Claudia Sheinbaum a 2 años de gobierno, en el Monumento a la Revolución: minuto a minuto

Este domingo 31 de mayo de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum dio desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, un informe de gobierno con motivo del segundo aniversario de su elección.

El mensaje, que inició alrededor de las 11:00 horas, pudo verse en tiempo real en 31 plazas públicas de todo el país.

La mandataria federal compartió información relevante sobre los 20 meses que lleva al frente de la Presidencia de México

La presidenta Claudia Sheinbaum da informe de gobierno. En Vivo

Concluye el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Monumento a la Revolución con motivo de los dos años de su triunfo electoral. Hace un llamado a la ciudadanía para sumarse, desde la próxima semana, a asambleas informativas en plazas públicas, así como a la distribución de volantes y periódicos con el lema “la patria no se vende”. “A todas y todos los mexicanos, podemos tener diferencias, pero hay algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo: en México decidimos quién manda”, puntualiza. Lamenta que la oposición quiera favorecer la intervención de agencias extranjeras con el objetivo de recuperar los privilegios que perdió. Añade que esta postura responde a una práctica histórica de los sectores conservadores. Deja en claro que para disminuir la violencia en México, es indispensable que Estados Unidos disminuya el tráfico ilegal de armas al país y que también atienda el consumo de drogas en su territorio. Señala que cree en la cooperación entre las naciones, intercambio de información y trabajo en conjunto, pero sin subordinación, sometimiento e injerencia en México. Sheinbaum asegura que nunca defenderá la corrupción ni los vínculos con el crimen organizado, para muestra de ello el que autoridades ha procedido contra autoridades de todos los partidos políticos. En cuestión de seguridad, destaca que en 20 meses se han reducido 40% los homicidios dolosos y 20% los delitos de alto impacto. En ese sentido, señala que seguirá combatiendo la inseguridad para que los mexicanos caminen seguros en el territorio nacional. Sin embargo, enfatiza que su gobierno no hace la guerra como en el pasado, sino que se construye paz con justicia. Critica que la campaña de desinformación en su contra se intensificó tras los lamentables hechos ocurridos en Chihuahua, donde fallecieron dos agentes estadounidenses y dos más de la Fiscalía de Chihuahua. Días después de lo sucedido en Chihuahua, afirma que el gobierno de Estados Unidos pidió, de manera urgente, la detención con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos entre ellos un gobernador, un alcalde y un senador en funciones, esto sin dar públicamente pruebas que sustentaron esa solicitud. Al respecto, cuestiona si son auténticos los intereses extranjeros de combatir la delincuencia organizada o si solo están utilizando a México para sus intereses electorales, ahora que en este año serán en Estados Unidos. Afirma que la recuperación del ferrocarril de pasajeros es uno de los distintivos de la Cuarta Transformación de la vida pública del país. Destaca que el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros y Mexicana de Aviación 1 millón de pasajeros y enfatiza que se llegará al triple con los 14 aviones que están por llegar a México. Resalta, además, que mediante la Nueva Ley de Aguas Nacionales, se recuperaron más de 4 mil 600 millones de metros cúbicos de agua que se encontraban concesionados. Enfatiza que con la Cuarta Transformación se está recuperando la soberanía energética con el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Señala que gracias a la compra de la refinería Deer Park y de la construcción de la refinería de Dos Bocas, México tiene petróleo y gasolina. Adelanta que el próximo mes saldrá la consulta pública la Ley General de Pueblos Indígenas. En el aspecto educativo, precisa que para finales de 2026 estarán disponibles 200 mil nuevos espacios en educación media superior y 100 mil en el nivel universitario. Señala que los jóvenes deben continuar sus estudios. Ante una de las peticiones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), indica que este año se eliminará el USICAMM, que es la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Destaca que el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 650 pesos en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026, lo que representa un aumento del 154% en términos reales. También resalta la aprobación de las 40 horas. Señala que al cierre de 2026, los programas sociales llegarán a 42.8 millones de derechohabientes con una inversión histórica de 1 billón 3 mil millones de pesos Puntualiza que a pesar de las difíciles circunstancias internacionales marcadas por las políticas arancelarias y la guerra en Irán, la economía mexicana permanece estable y avanzando.



Entre los indicadores se encuentran:



– Récord en inversión extranjera directa en el primer trimestres de 2026, alcanzando 23 mil 591 millones de dólares, lo que representa un aumento del 10.4% con respecto a 2025

– Desempleo se ubica en 2.5%, de acuerdo con Inegi. México está entre los tres países con menor desempleo

– Se crearon 669 mil empleos, abril de 2026 fue el abril con más empleo en la historia de México

Inflación va a la baja, así como las tasas de interés

– Se mantiene el precio de la gasolina y diesel a pesar del aumento a nivel mundial del petróleo

– 24 artículos de la canasta básica han disminuido su precio en 12% con respecto al 2024 en términos reales

– El peso está fuerte, el tipo de cambio se encuentra en 17.40 pesos por dólar, a diferencia de un año, que estaba en 19.65.

– El peso mexicano es la moneda que más se ha apreciado a nivel mundial con respecto al dólar

– Aumento de exportaciones



Destaca, además, el aumento de turismo en 10.2% en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior. Señala que recientemente se aprobó la ley para la inversión, que acelerará la inversión pública y mixta en el segundo semestre de 2026 para el fortalecimiento de las obras públicas y el desarrollo nacional. Recuerda que en el periodo neoliberal, específicamente en el gobierno de Vicente Fox, se vivió la represión de los pobladores de San Salvador Atenco y de los maestros de Oaxaca, también encabezó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y el supuesto fraude electoral de 2006, que llevó al poder a Felipe Calderón Hinojosa. Acusa que la administración de Calderón, que impulsó la guerra contra el narcotráfico, fue el verdadero “narcogobierno”. Enfatiza que durante 36 años de gobiernos neoliberales, entregaron la riqueza del pueblo y de la nación a unos cuantos, la política económica era dictada desde el exterior y permitieron la injerencia del gobierno de Estados Unidos en buena parte de las decisiones de México. Critica que en el periodo neoliberal, se estaba alejado del pueblo, contrario a lo que hace la Cuarta Transformación. Indica que se llegó al poder para servir al pueblo y servir a la nación, por eso, asegura, ya no hay pensiones millonarias, contratos leoninos, derroches ofensivos ni un gobierno para administrar privilegios. Manifiesta que con la Cuarta Transformación se impulsan programas sociales, escuelas, hospitales, caminos, vivienda, infraestructura y obra pública. Enumera algunos de sus logros de su administración en los 20 meses de gobierno:



– Salarios de servidores públicos de alto nivel, no han aumentando

– Se redujo el gasto corriente en 10%

– Se incrementó la recaudación en 4.8% en términos reales sin aumentar impuestos

– Suman 409 mañaneras para informar al pueblo

– No se han adquirido vehículos lujosos o excentricidades para el gobierno

– Todos los servidores públicos atienden con decencia, sin espacio para la corrupción y privilegios Envía saludos a los 30 estados de la República y la Ciudad de México que la acompañan, señala que se descartó a Coahuila con motivo de las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de junio. Inicia el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de los dos años de su triunfo electoral. Destaca que hace dos años, cerca de 36 millones de mexicanos depositaron en las urnas su esperanza, confianza y su decisión de seguir avanzando por el camino de la transformación, iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Resalta que, con ella, se dio el primer triunfo de una mujer para ser presidenta de México. Entra la presidenta al Monumento a la Revolución Al coro de: “Presidenta, presidenta”, entra la mandataria al Monumento a la Revolución. Mas estados como Veracruz, Tabasco y Yucatán se suman al evento de presentación de resultados. Estiman que discurso de la primera mandataria comience alrededor de las 11:00 horas. Los gobernadores y representantes de las secretarías del Bienestar locales coinciden en sus participaciones en que la llegada de Sheinbaum a presidencia es un hecho histórico. Grupo Armada se suma al evento El Grupo Armada, también perteneciente a la Defensa Nacional interpreta temas musicales desde el Monumento a la Revolución, todo previo a la aparición de Claudia Sheinbaum Pardo. Estados se suman a la emisión del evento Desde el Monumento a la Revolución, enlazan con estados como Nuevo León, Aguascalientes, Sinaloa y Tlaxcala, donde también se han congregado cientos en plazas públicas. El Mariachi Sedena en el monumento a la revolución Un grupo de mariachis perteneciente a la Defensa Nacional interpreta temas como “México lindo y querido” ante los asistentes en el Monumento a la Revolución Calles continúan con cierres parciales. 09:09 #PrecauciónVial | Se implementan cortes a la circulación en inmediaciones del Monumento a la Revolución en vialidades como Av. México-Tenochtitlán, Eje 1 Poniente, Av. Plaza de la Republica, Ponciano Arriaga. #AlternativaVial Av. Insurgentes, Av. Paseo de la Reforma,… pic.twitter.com/EW3dhFek7o — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 31, 2026 Cientos se dan cita en las plazas públicas desde donde se podrá ver el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. En CDMX en el Monumento la Revolución, los cientos se dan cita para el evento previsto a las 10 de la mañana. Calles que se verán afectadas en la CDMX Como parte del operativo de seguridad en torno al mensaje de la Presidenta, autoridades capitalinas anunciaron cierres viales alrededor del Monumento a la Revolución desde las primeras horas del día. Las calles afectadas incluyen cortes totales y parciales en: -Corte a la circulación en avenida. Gómez Farías a la altura de avenida Insurgentes.

-Cerrada la circulación en Paseo de la Reforma a la altura de Eje 1 Poniente con dirección al Poniente Se recomienda utilizar las alternativas viales: -Avenida Ribera de San Cosme y su continuación por avenida México- Tenochtitlán.

-Avenida Chapultepec y avenida México-Tenochtitlan. 06:38 #PrecauciónVial | Corte a la circulación en Av. Gómez Farías a la altura de Av. Insurgentes, por evento en inmediaciones del "Monumento a la Revolución". #AlterntivaVial Av. Ribera de San Cosme y su continuación Av. México- Tenochtitlán. pic.twitter.com/5Klnu8AcFL — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 31, 2026 ¿A qué hora será el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum? El informe de la Presidenta se llevará a cabo el domingo 31 de mayo a las 10:00 horas, desde el Monumento a la Revolución y en las plazas públicas de los 31 estados.

Domingo 31 de mayo, en el Monumento a la Revolución y en 31 plazas del país, te invito a compartir los resultados de este año y medio de gobierno en defensa de las conquistas del pueblo y de la soberanía de México. pic.twitter.com/kMQlSAeXuT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 29, 2026

¿De qué tratará el mitin de Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con su convocatoria, replicada a su vez por Morena, este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum informará a la ciudadanía los avances que se han llevado a cabo desde el 2 de junio de 2024, comicios en los que resultó electa por 33.2 millones de votos, o el 59.3% de la elección, contra Xóchitl Gálvez, quien obtuvo 15.6 millones de votos, quedando en segundo lugar con el 27.9%.

Así mismo, destaca que en esta ocasión, a diferencia de otros informes, el mensaje lo dará desde el Monumento a la Revolución, en vez del Zócalo de la Ciudad de México, donde se lleva a cabo la instalación del Fan Festival del Mundial 2026, aunque se trata de una plaza simbólica para Morena, y en especial para Sheinbaum, llevando a cabo varios mítines en ella a lo largo de su trayectoria política.

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