Este viernes arrancará Capufe el operativo Semana Santa 2026 en autopistas del país; prevén 23 millones de cruces en casetas

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Foto: Cuartoscuro

Este viernes 27 de marzo arrancará el operativo carretero Semana Santa 2026, que estará activo hasta el domingo 12 de abril, según informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Asimismo, destacó que como parte del dispositivo especial se desplegarán 3 mil 788 personas para atender las 129 plazas de cobro, además de que el número de asistencia 074 estará activo las 24 horas, con el operativo abarcando los 4 mil 036 kilómetros de autopistas de la institución.

¿De qué trata el operativo carretero Semana Santa 2026?

Según informó Capufe este martes a través de un comunicado, el operativo Semana Santa 2026 estará activo del 27 de marzo al 12 de abril, con motivo de la quincena de vacaciones, durante los cuales se prevé un aforo de 23 millones de cruces vehiculares en casetas, con los días 2 y 5 de abril como los de mayor demanda.

Mientras que, además de la atención constante en las 129 casetas de cobro en todo el país, se desplegarán durante los 17 días, 789 paramédicos, 241 vehículos de atención, 79 bases de emergencia, 291 operadores de grúa y 42 operadores telefónicos de la Central de Atención a Usuarios 074. También se instalarán 44 puntos de apoyo adicional.

Toda vez que el operativo especial contempla garantizar la calidad de los siguientes servicios:

Viaje Seguro : con monitoreo permanente de tramos y casetas, además de la suspensión de obras y la instalación de puntos de apoyo.

: con monitoreo permanente de tramos y casetas, además de la suspensión de obras y la instalación de puntos de apoyo. Cruce ágil : con la apertura de carriles según la demanda de aforo en plazas de cobro y carriles exclusivos para pago con TAG.

: con la apertura de carriles según la demanda de aforo en plazas de cobro y carriles exclusivos para pago con TAG. Reducción de filas: con la instalación de cabinas móviles, cobro adelantado en casetas con alta afluencia y carriles reversibles.

En tanto que, a través del 074, los usuarios podrán solicitar auxilio vial, información carretera o asistencia médica, todo de manera gratuita y las 24 horas del día.

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