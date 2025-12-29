GENERANDO AUDIO...

De acuerdo con los días feriados oficiales del calendario establecido por la Ley Federal del Trabajo, 2026 tendrá dos puentes adicionales que los trabajadores podrán disfrutar para irse de vacaciones o simplemente descansar. Te decimos en qué fechas caerán y qué hacer si te toca trabajar.

Asimismo, algunas autoridades locales han mencionado que la inauguración del Mundial de Futbol, el jueves 11 de junio, podría ser declarada día de asueto para el próximo año, pero todavía no hay nada seguro al respecto.

¿Cuándo habrá puentes en 2026?

Si eres empleado, la Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla algunos días de asueto en los que deberás descansar, o en su defecto, recibir pago triple por laborar en esas fechas. Dicha norma contempla siete días:

Jueves 1 de enero Lunes 2 de febrero (por el 5 de febrero) Lunes 16 de marzo (por el 21 de marzo) Viernes 1 de mayo Miércoles 16 de septiembre Lunes 16 de noviembre (por el 20 de noviembre) Viernes 25 de diciembre

Mientras que, gracias al calendario, en 2026 habrá cinco puentes, al caer el asueto en lunes o viernes, ampliando así un día más el fin de semana.

También, recuerda que, de acuerdo con la LFT, en caso de laborar durante un día de asueto, además del sueldo de tu día normal, tu patrón debe pagártelo como dos días más, así el pago triple, y de no hacerlo, tendría que pagar una multa de entre 5 mil 187 y 518 mil 700 pesos.

¿Y cuándo tendrán puentes los estudiantes?

Por otro lado, en cuanto a los estudiantes, únicamente podemos saber qué días tendrán puente durante la primera mitad del año, ya que la Secretaría de Educación Pública (SEP) todavía no emite el Calendario Escolar 2026-2027, pero en el primer semestre, en el nivel básico, de preescolar a secundaria, los alumnos tendrán como puentes y descansos:

Vacaciones de primavera : lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril

: lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril Consejos técnicos de viernes : 30 de enero 27 de febrero 27 de marzo 29 de mayo 26 de junio

: Suspensión de clases por festivos: Miércoles 5 de mayo (Batalla de Puebla) Viernes 15 de mayo (Día del Maestro) Lunes 2 de noviembre (Día de Muertos)



También, debes tener en consideración otras dos fechas importantes: el lunes 12 de enero regresan a las aulas del descanso navideño, y el miércoles 15 de julio, cuando concluye el ciclo escolar 2025-2026.

