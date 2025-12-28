GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Un descarrilamiento del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, ocurrido en la Línea Z, en la ruta que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos en Oaxaca, dejó un saldo de 13 personas fallecidas, 98 lesionadas y 139 pasajeros fuera de peligro, informó la Secretaría de Marina (Semar).

En el tren viajaban 250 personas al momento del accidente, de acuerdo con la información oficial difundida este 28 de diciembre de 2025.

Personas lesionadas reciben atención médica

Del total de personas lesionadas, 36 permanecen hospitalizadas bajo observación médica, mientras que el resto presentó heridas que no fueron consideradas de gravedad.

La Secretaría de Marina señaló que se brindó atención inmediata a los pasajeros afectados, como parte del protocolo de respuesta ante emergencias ferroviarias.

Marina despliega operativo de búsqueda y auxilio

Tras el descarrilamiento, la institución desplegó un operativo de búsqueda, localización y atención, en el que participaron:

360 elementos navales

20 vehículos terrestres

Cuatro ambulancias

Tres ambulancias aéreas

Un dron táctico

Las labores se realizaron en coordinación con autoridades federales y estatales para atender a las víctimas y asegurar la zona del siniestro.

FGR abre carpeta de investigación por el accidente

Luego de los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación para determinar las causas del descarrilamiento.

Agentes del Ministerio Público Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), trabajan de manera coordinada con autoridades federales y estatales para el desarrollo de las indagatorias correspondientes.

Las autoridades señalaron que el proceso se realizará conforme a la ley y que se mantendrá informada a la población conforme avancen las investigaciones.

La información fue dada a conocer por la titular de la FGR a través de una publicación en la red social X.

Caída de pasajeros desde los vagones

Semar informó que algunas personas que viajaban en el tren cayeron desde el interior de los vagones, con una altura aproximada de 7 metros, lo que provocó diversas lesiones.

Las autoridades mantienen labores de atención y seguimiento mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

“Afortunadamente nosotros bien, mucha gente igual que nosotros, nomás el puro susto, pero mayor parte de la gente está bien, pero hay muchos heridos (ligar) de repente se descarrila el tren, pero ya Dios sabe por qué y él mismo nos dio la bendición que no pasó a mayores…”

Camilo Bristol García / Pasajero

Hasta el momento se desconocen las causas del descarrilamiento.

