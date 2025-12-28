GENERANDO AUDIO...

Prisión preventiva para excolaborador de García Luna. Foto: Getty Images.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este domingo 28 de diciembre de 2025 que dieron prisión preventiva a Jesús “N” o Jesús Alberto Caballero, excolaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Fue a través de un comunicado oficial que compartieron en sus redes sociales oficiales, como en X, que la FGR informó que logró obtener prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús Alberto Caballero, excolaborador de Genaro García Luna.

Al respecto, indicaron que este exservidor público posiblemente simuló contratos de servicios para extraer recursos del Estado mexicano.

“La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de un ex servidor público que posiblemente simuló contratos de servicios para extraer recursos del Estado mexicano”, indicó la Fiscalía.

Jesús Alberto Caballero, excolaborador de García Luna. Foto: FGR.

¿De qué se le acusa a Jesús Alberto Caballero?

La Fiscalía explicó que de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre 2013 y 2015, el excolaborador de García Luna posiblemente simuló contratos de adquisición de servicios para extraer recursos de una institución de la administración pública federal, con el único fin de canalizarlos a empresas aparentemente controladas por otro exservidor público.

En este sentido, agregaron que la detención de este exfuncionario se dio tras cumplimentarle una orden de aprehensión en Cuernavaca, Morelos, por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Marina) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

También las autoridades federales indicaron que en audiencia se le imputaron otros probables delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, “por lo que la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica, y el Juez dictó prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO Número 1, en Almoloya de Juárez“.

Ya para acabar, agregaron que a esta persona se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

