Regreso a clases de nivel básico será el lunes 12 de enero

Foto: Cuartoscuro

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en México regresarán a clases el próximo lunes 12 de enero, de acuerdo con el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El retorno a las aulas será más tarde que en años anteriores, cuando las actividades escolares se retomaban casi de inmediato tras el Día de Reyes. El ajuste responde a la realización de los Talleres Intensivos de Formación Continua, programados del miércoles 7 al viernes 9 de enero, dirigidos únicamente al personal educativo.

Regreso a clases SEP 2026 inicia tras talleres docentes

Durante esos tres días, docentes, directivos y personal administrativo participan en actividades de capacitación con el objetivo de fortalecer los procesos educativos antes del regreso del alumnado.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que el inicio de 2026 representa “un momento de renovación y esperanza para la comunidad educativa nacional”, y reconoció el compromiso del magisterio con la formación integral de niñas, niños y adolescentes.

“El ciclo escolar 2025-2026 retoma actividades con un nuevo impulso para fortalecer la reflexión pedagógica y el trabajo colectivo”, afirmó el titular de la SEP.

Nueva Escuela Mexicana y trabajo colectivo

Delgado explicó que, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se busca construir comunidades de aprendizaje basadas en el diálogo, la colaboración y la autonomía docente.

Indicó que los talleres promueven la reflexión sobre la práctica educativa, el análisis del contexto escolar y la toma de decisiones pedagógicas desde una visión horizontal.

“Cada experiencia pedagógica es única y debe valorarse para potenciar la voz, la inteligencia y la conciencia social del alumnado”, destacó.

Beca Rita Cetina y apoyo histórico a estudiantes

Como parte de los anuncios para 2026, el secretario confirmó que todos los estudiantes de primarias públicas recibirán la Beca Universal Rita Cetina, destinada a útiles y uniformes escolares.

Añadió que el programa de becas del Gobierno federal superará los 22 millones de beneficiarios, garantizando el acompañamiento del Estado desde la educación básica hasta el nivel superior.

Las clases para nivel básico se retomarán de forma regular el lunes 12 de enero, mientras que las autoridades educativas pidieron a madres, padres y tutores mantenerse atentos a la información oficial de la SEP.

