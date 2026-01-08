Renovación de pasaporte mexicano 2026: documentos, costos y tiempo de entrega

Renovar el pasaporte mexicano en 2026 es un trámite clave para quienes planean viajar al extranjero y tienen su documento vencido. Desde el 1 de enero de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actualizó los costos y requisitos para este procedimiento, tanto en México como en oficinas consulares.

Si necesitas renovar tu pasaporte, aquí te explicamos cuánto cuesta, qué documentos debes llevar y cómo hacer el trámite paso a paso.

Costos del pasaporte mexicano en 2026, según vigencia

La SRE establece cuatro tipos de pasaporte, dependiendo de la vigencia:

  • Pasaporte de 1 año: 920 pesos
  • Pasaporte de 3 años: 1,795 pesos
  • Pasaporte de 6 años: 2,440 pesos
  • Pasaporte de 10 años: 4,280 pesos

El pasaporte de 1 año es exclusivo para menores de 3 años o personas que requieren protección consular o regresar a México.

Pasaporte mexicano con descuento en 2026

Hay un descuento del 50% para personas mayores de 60 años, con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales en Canadá. Los costos con descuento quedan así:

  • 1 año: 460 pesos
  • 3 años: 900 pesos
  • 6 años: 1,220 pesos
  • 10 años: 2,140 pesos

Requisitos para renovar el pasaporte mexicano

Después de agendar tu cita, deberás presentar:

  • Documento que acredite la nacionalidad mexicana, como:
    • Acta de nacimiento
    • Carta de naturalización
    • Certificado de nacionalidad
    • Matrícula consular
  • Identificación oficial vigente, como INE o licencia
  • Comprobante de pago bancario
  • Hoja de confirmación de la cita
  • Pasaporte original vencido

¿Cómo agendar tu cita para renovar el pasaporte?

Puedes hacerlo a través de:

  • Por teléfono: al 55 893 24827, de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas
  • El portal citas.sre.gob.mx

Debes llegar 15 minutos antes, presentar tus documentos y seguir las indicaciones del personal. Te tomarán fotografía, huellas y lectura de iris, y el pasaporte se entrega el mismo día, tras una espera de 10 a 60 minutos.

