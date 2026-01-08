Renovación de pasaporte mexicano 2026: documentos, costos y tiempo de entrega
Renovar el pasaporte mexicano en 2026 es un trámite clave para quienes planean viajar al extranjero y tienen su documento vencido. Desde el 1 de enero de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actualizó los costos y requisitos para este procedimiento, tanto en México como en oficinas consulares.
Si necesitas renovar tu pasaporte, aquí te explicamos cuánto cuesta, qué documentos debes llevar y cómo hacer el trámite paso a paso.
Costos del pasaporte mexicano en 2026, según vigencia
La SRE establece cuatro tipos de pasaporte, dependiendo de la vigencia:
- Pasaporte de 1 año: 920 pesos
- Pasaporte de 3 años: 1,795 pesos
- Pasaporte de 6 años: 2,440 pesos
- Pasaporte de 10 años: 4,280 pesos
El pasaporte de 1 año es exclusivo para menores de 3 años o personas que requieren protección consular o regresar a México.
Pasaporte mexicano con descuento en 2026
Hay un descuento del 50% para personas mayores de 60 años, con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales en Canadá. Los costos con descuento quedan así:
- 1 año: 460 pesos
- 3 años: 900 pesos
- 6 años: 1,220 pesos
- 10 años: 2,140 pesos
Requisitos para renovar el pasaporte mexicano
Después de agendar tu cita, deberás presentar:
- Documento que acredite la nacionalidad mexicana, como:
- Acta de nacimiento
- Carta de naturalización
- Certificado de nacionalidad
- Matrícula consular
- Identificación oficial vigente, como INE o licencia
- Comprobante de pago bancario
- Hoja de confirmación de la cita
- Pasaporte original vencido
¿Cómo agendar tu cita para renovar el pasaporte?
Puedes hacerlo a través de:
- Por teléfono: al 55 893 24827, de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas
- El portal citas.sre.gob.mx
Debes llegar 15 minutos antes, presentar tus documentos y seguir las indicaciones del personal. Te tomarán fotografía, huellas y lectura de iris, y el pasaporte se entrega el mismo día, tras una espera de 10 a 60 minutos.
