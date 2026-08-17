Evita las filas: checa en qué negocios puedes pagar con tu tarjeta del Bienestar

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

Ante las largas filas que pueden registrarse en los Bancos del Bienestar, las autoridades recomiendan a los beneficiarios pagar directamente con su tarjeta en farmacias o centros comerciales.

La delegada del Bienestar en Durango, Catalina García Quintero, hizo un llamado a los beneficiarios de dicha entidad a optar por establecimientos que acepten ese método de pago.

Precisó que pueden hacer sus compras en farmacias y centros comerciales, evitando filas afuera de las sucursales del Banco del Bienestar.

“Invitamos a los adultos mayores y a todos los derechohabientes de los programas de Bienestar que en Durango, son cerca de 700 mil, a que usen su tarjeta como medio de pago, porque al final es una tarjeta de débito que les aceptan en cualquier sucursal en la que cuenten con terminal bancaria”, declaró la delegada, según reportan medios locales.

Buscan reducir filas en Bancos del Bienestar

Catalina García exhortó a los beneficiarios a pagar con su tarjeta en lugares autorizados para evitar grandes filas en las sucursales del Banco del Bienestar.

Para atender la demanda, instalaron dos nuevos cajeros en la sucursal de avenida 20 de noviembre, en Durango.

Sin embargo, la delegada reconoció que los adultos mayores prefieren hacer fila porque aprovechan el día para salir. Además, muchos de ellos no están acostumbrados a pagar con la tarjeta.

“Ellos nos dicen que aprovechan ese día para salir de casa y platicar con la gente mientras esperan; también hay algunas personas que se conocen y se ponen de acuerdo para ir a cobrar a determinada hora y así pasar el tiempo”, puntualizó.

Catalina García indicó que dialogan con empresarios locales para implementar promociones e incentivar el pago con tarjeta.

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