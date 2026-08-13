Brotes en productos de Taylor Farms exhiben la dependencia alimentaria de EE. UU. hacia México

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Las importaciones agrícolas han aumentado en EE.UU. Foto: Reuters.

Los dos brotes de enfermedades transmitidas por alimentos relacionados a Taylor Farms han mostrado la dependencia de Estados Unidos a la industria agrícola de México y las dificultades de los reguladores para supervisar y evitar afectaciones a los consumidores.

Taylor Farms retiró esta semana del mercado productos preparados que contenían jalapeños, después de que las autoridades estadounidenses vincularon este chile, importado de México, con un brote de salmonela.

Este caso se sumó al brote de ciclosporiasis, cuyo origen se rastreó hasta una lechuga iceberg que la empresa importó desde territorio mexicano, lo que enfermó a más de 6 mil 300 estadounidenses y provocó dos muertes.

Taylor Farms es una empresa valuada en 7 mil millones de dólares que abastece a cadenas de comida rápida, grandes distribuidores de alimentos y supermercados.

Por este brote en productos importados por Taylor Farms, expertos manifestaron su preocupación sobre la capacidad de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos para supervisar los alimentos importados.

Y es que, la plantilla laboral de la agencia bajó un 22% en 2026, durante los recortes de personal implementados por Donald Trump.

En cambio, en la FDA disminuyeron casi un 13% las inspecciones de instalaciones de alimentos extranjeros en el año fiscal 2025, pese a que las importaciones seguían aumentando.

La fundadora de la consultora Food Safety Strategy, Jennifer McEntire, indicó que “sin duda los recortes son perjudiciales para la seguridad alimentaria”.

Reuters indicó que la FDA no respondió a una solicitud de comentarios.

La dependencia de Estados Unidos a México en importaciones alimentarias

El 20% de las importaciones de alimentos de Estados Unidos provienen de México, indicó Luis Ribera, experto en economía agrícola de la Universidad Texas A&M.

La universidad analizó que el país estadounidense importó productos frescos con un valor de 16 mil 100 millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento de casi 1500% en comparación con 1993, un año antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Luis Ribera subrayó que contar con socios comerciales como México es importante para que los alimentos sean asequibles en Estados Unidos, pues “no tenemos que esperar a que los productos estén de temporada para consumirlos durante todo el año”.

Sin embargo, las cadenas de suministro han expuesto constantemente a los consumidores estadounidenses a enfermedades transmitidas por los alimentos.

Durante más de dos décadas, las autoridades han rastreado brotes en frutas y verduras mexicanas importadas como chiles, melones, cilantro y verduras de hoja verde.

Por ello, se han implementado análisis exhaustivos al agua de riego, prácticas de saneamiento y controles de seguridad alimentaria.

El problema es que no hay una política de certificación uniforme que exija a todos los proveedores mexicanos de productos agrícolas demostrar que su agua de riego es segura, según expertos.

El investigador del Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria (LANIIA), Cristóbal Chaidez, indicó que el agua representa una vulnerabilidad persistente en los productos mexicanos.

“Si hay sequía y el agricultor pequeño encuentra una fuente de agua, puede usar esa agua que no sea de buena calidad”, subrayó.

Dudas sobre mecanismos de importaciones para productos agrícolas

La FDA suele activar alertas de importación en determinados productos y regiones cuando se registra algún brote de enfermedad como el de Taylor Farms.

De esa forma, solo entran en la “lista verde” de importaciones aquellas empresas que cumplan con requisitos adicionales de seguridad, trazabilidad, auditoría y pruebas.

Sin embargo, este sistema no se aplica de forma generalizada en el sector mexicano, por lo que hay dudas sobre la suficiencia de los mecanismos de supervisión existentes.

Al respecto, Jennifer McEntire, de Food Safety, indicó que las alertas de importación y las listas verdes suelen implementarse después de que ocurren problemas, por lo que generalmente sirven más como herramienta de control que como un requisito estándar.

“No creo que sea la solución definitiva para garantizar la seguridad. No garantiza que exista una comprensión y aplicación exhaustivas de estas prácticas”, subrayó.

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