IA y pensamiento creativo: las habilidades más demandadas en empleos para 2030

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Algunas habilidades que cambiarán en el mercado laboral. Foto: Reuters.

Para el 2030, los trabajadores deberán dominar el uso de la inteligencia artificial y ejercer un mayor pensamiento creativo, pues serán algunas de las habilidades más demandadas en los empleos de México, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En su informe “Tendencias para el futuro de la educación y el empleo”, el IMCO resaltó que la inteligencia artificial está acelerando la transformación de habilidades que las personas necesitan para acceder, permanecer y avanzar en el mercado laboral.

📷 ¿Qué habilidades demandarán los empleadores en 2030?



Según el World Economic Forum, IA y Big Data lideran como habilidades básicas del futuro.

Conoce más 📷https://t.co/BLvoZldW0j pic.twitter.com/XvLOKNmGcT — IMCO (@imcomx) August 8, 2026

Actualmente, dos quintas partes de las habilidades actuales podrían transformarse o quedar obsoletas.

Por ello, estimó que 54 de cada 100 trabajadores mexicanos necesitarán actualizar sus capacidades y capacitarse para desempeñar una función distinta.

¿Cuáles son las habilidades más demandadas?

El IMCO destacó que el mercado laboral mexicano demanda una combinación de habilidades tecnológicas, cognitivas y socioemocionales.

Dicha necesidad no solo se limita a carreras vinculadas con la ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, pues incluso la demanda de esas tres habilidades creció en campos como el diseño industrial, diseño curricular y gastronomía.

Habilidades más demandadas para un empleo en México en 2025

Resiliencia, flexibilidad y agilidad (83%)

Pensamiento analítico (78%)

Liderazgo e influencia social (65%)

Orientación al servicio y atención al cliente (62%)

Empatía y escucha activa (59%)

Habilidades de creciente importancia hacia 2030

Inteligencia artificial y análisis de datos, flexibilidad y agilidad (93%)

Pensamiento creativo (77%)

Resiliencia, flexibilidad y agilidad (73%)

Redes y ciberseguridad (73%)

Liderazgo e influencia social (70%)

Escuelas deben mejorar aprendizaje por la inteligencia artificial

El IMCO subrayó que no existen habilidades específicas dentro de las demandadas que deban priorizarse para un empleo en México.

Las instituciones educativas deben integrar a la tecnología de forma transversal en sus programas de estudios y fortalecer habilidades que permitan una aprendizaje continuo y adaptación al cambio.

Asimismo, las escuelas deben identificar en qué carreras y asignaturas la inteligencia artificial mejora el aprendizaje; en cuáles sigue predominando la intervención humana y qué habilidades podrían deteriorarse.

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