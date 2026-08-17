Manufactura cae 2.4% en junio y empleo 1.5%; estos sectores resienten el descenso

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Manufactura cae 2.4% en junio. Foto: Cuartoscuro

La industria manufacturera registró una caída anual de 2.4% en su producción durante junio de 2026, mientras el personal ocupado disminuyó 1.5%, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) publicados por el Inegi este 17 de agosto.

El reporte señala que, con cifras desestacionalizadas, el volumen físico de la producción manufacturera aumentó 0.1% respecto de mayo, pero presentó una disminución de 2.4% frente a junio de 2025.

En el caso del personal ocupado, también se observó un incremento mensual de 0.1%, aunque la comparación anual mostró una reducción de 1.5%.

Las horas trabajadas aumentaron 0.1% en junio respecto del mes anterior y disminuyeron 1.5% a tasa anual. Por su parte, las remuneraciones medias reales crecieron 0.6% mensual y 2.2% anual.

¿Qué sectores manufactureros bajaron más en junio?

De acuerdo con las cifras originales del Inegi, varios subsectores registraron disminuciones anuales tanto en su producción como en el número de personas ocupadas.

Entre los principales resultados se encuentran:

La fabricación de muebles, colchones y persianas redujo 3.9% su producción y 4.8% su personal ocupado

redujo 3.9% su producción y 4.8% su personal ocupado La fabricación de equipo de transporte disminuyó 3.4% su producción y 3.5% su personal ocupado

disminuyó 3.4% su producción y 3.5% su personal ocupado La fabricación de prendas de vestir registró una caída de 1.9% en producción y de 2.6% en personal ocupado

registró una caída de 1.9% en producción y de 2.6% en personal ocupado La fabricación de productos textiles , excepto prendas de vestir, bajó 2.5% en producción y 4.5% en personal ocupado

, excepto prendas de vestir, bajó 2.5% en producción y 4.5% en personal ocupado La fabricación de insumos textiles y acabado de textiles cayó 3.9% en producción y 2.8% en personal ocupado

cayó 3.9% en producción y 2.8% en personal ocupado La industria de la madera disminuyó 2.6% su producción y 2.4% su personal ocupado

disminuyó 2.6% su producción y 2.4% su personal ocupado La industria del plástico y del hule registró una baja de 2.3% en producción y de 3.0% en personal ocupado

En contraste, algunas actividades reportaron incrementos anuales. La fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos aumentó 6.8% su producción y 3.8% su personal ocupado.

La industria química también registró un incremento de 5.1% en producción, aunque su personal ocupado disminuyó 1.0%.

La fabricación de maquinaria y equipo avanzó 3.8% en producción y 0.8% en personal ocupado, mientras que las industrias metálicas básicas aumentaron 3.0% su producción y redujeron 0.4% su personal ocupado.

La industria alimentaria presentó un crecimiento anual de 1.9% en producción y una disminución de 0.1% en personal ocupado. En la industria de las bebidas y del tabaco, la producción aumentó 0.9% y el personal ocupado 0.1%.

Personal ocupado y horas trabajadas

En junio, el personal dependiente de la razón social aumentó 0.1% respecto de mayo. Dentro de este grupo, el número de obreros y técnicos en producción subió 0.1%, mientras que el personal administrativo, contable y de dirección disminuyó 0.1%.

El personal no dependiente de la razón social, que incluye a personas contratadas y proporcionadas por otra razón social, así como quienes trabajan por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo, disminuyó 1.9% mensual.

A tasa anual, este último grupo presentó una reducción de 5.2%.

Las horas trabajadas por el personal dependiente de la razón social aumentaron 0.1% mensual. Las correspondientes a obreros y técnicos en producción también avanzaron 0.1%, mientras que las del personal administrativo, contable y de dirección crecieron 0.3%.

En contraste, las horas trabajadas por el personal no dependiente disminuyeron 1.6% mensual y 3.9% anual.

Remuneraciones aumentan 2.2% anual

Las remuneraciones medias reales pagadas en la industria manufacturera aumentaron 0.6% en junio respecto de mayo y 2.2% frente al mismo mes de 2025.

Las remuneraciones correspondientes al personal dependiente de la razón social crecieron 0.6% mensual y 2.0% anual.

Por componentes, las prestaciones sociales, contribuciones y utilidades aumentaron 1.7% mensual y 1.2% anual. Los salarios pagados a obreros y técnicos en producción disminuyeron 0.1% mensual, pero aumentaron 3.1% anual.

Los sueldos pagados a empleados administrativos, contables y de dirección bajaron 0.2% mensual y aumentaron 1.5% anual.

El Inegi informó que los resultados corresponden a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), que genera información sobre las principales variables de producción y empleo de alrededor de 206 clases de actividad en México. La siguiente publicación está programada para el 17 de septiembre de 2026.

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