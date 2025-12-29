GENERANDO AUDIO...

Reacciones al descarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, que dejó un saldo, hasta el momento, de 13 muertos y cerca de un centenar de lesionados, generó una ola de reacciones.

Reacciones por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Los partidos de la Revolución Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) no tardaron en posicionarse sobre el trágico accidente que se registró ayer por la mañana al sur del país.

Alejandro Moreno, presidente nacional del tricolor, acusó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico es resultado de decisiones relacionadas con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que exigió una investigación formal y sanciones a los responsables.

En una publicación en sus redes sociales, el priista indicó que la “obra insignia” de López Obrador se construyó y operó con deficiencias, con lo que, afirmó, “pusieron en riesgo la vida de 250 personas por falta de mantenimiento, control y supervisión técnica”.

Agregó que la obra fue gestionada con improvisación y señaló que la falta de mantenimiento y controles operativos contribuyó al accidente.

Moreno también urgió a que se determinen las responsabilidades administrativas y penales derivadas del accidente y que se realicen auditorías técnicas a las obras.

En otra publicación, “Alito” retomó audios difundidos previamente relacionados con presuntas prácticas de corrupción vinculadas a proyectos ferroviarios y señaló que el contenido de las grabaciones adquiere relevancia al coincidir con el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Sostuvo que estas grabaciones reflejan fallas en la supervisión técnica, dictámenes de calidad y procesos de contratación en proyectos que datan del periodo de administración anterior.

Ante esto, el PRI propuso:

Someter las obras a una auditoría técnica independiente, profesional, profunda y minuciosa, hasta garantizar que no representan un riesgo para la gente.

Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, calificó el trágico accidente como una clara muestra del fracaso en la política ferroviaria de la 4T.

Exigió, a su vez, la comparecencia de los funcionarios de las diversas dependencias federales involucradas en los proyectos tanto del Tren Interoceánico como del Tren Maya.

Manuel Añorve, líder de los senadores del PRI, indicó que se debe evaluar la permanencia de la Secretaría de Marina (Semar) en la operación del Tren Interoceánico.

Añadió que el trágico accidente es responsabilidad directa del gobierno del expresidente López Obrador, al asignar a las Fuerzas Armadas tareas que no son de su competencia.

Por otra parte, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, lamentó el trágico suceso y expresó sus condolencias a las personas afectadas y sus familiares.

La bancada blanquiazul en la Cámara de Diputados descartó que haya sido un accidente y calificó el hecho como una tragedia.

Entre las exigencias del PAN están:

Reparación total del daño y atención integral de las víctimas

Justicia pronta y expedida, así como el pleno respeto a los derechos de las víctimas

Suspensión inmediata del servicio del Tren Interoceánico, hasta que se garantice plenamente la seguridad de las y los usuarios

Creación de una Comisión Especial de Investigación, independiente y transparente, para esclarecer qué falló y quienes son responsables

Auditoría especial de la Auditoría Superior de la Federación, para que se determinen responsabilidades administrativas por el presunto uso indebido de recursos públicos. Y en su caso, presentación de denuncias ante la FGR si se acreditan hechos constitutivos de delito

Dictamen técnico independiente, elaborado por expertos, que garantice que ningún tren vuelva a circular sin condiciones reales de seguridad