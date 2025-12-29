GENERANDO AUDIO...

Destacaron mensajes de solidaridad y apoyo. Foto: AFP.

Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Cuba reaccionaron por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, donde 13 personas murieron y 108 resultaron heridas.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, externó sus condolencias a las familias y seres queridos de las personas que fallecieron.

A su vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reaccionó por el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Externó su solidaridad al pueblo y Gobierno mexicano.

De igual manera, la Embajada de Reino Unido en México lamentó el incidente en sus redes sociales.

Oposición reacciona por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

En México, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, externó que acompaña “con respeto y solidaridad a las familias que hoy viven momentos de angustia y dolor” por este accidente.

Por su parte, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que el gobierno federal puso en riesgo la vida de los 250 pasajeros por falta de mantenimiento y control. Por ello, exigió una investigación profunda y “castigo a los responsables”.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico

A las 9:28 horas del pasado 28 de diciembre, se descarriló el tren de la Línea Z del Istmo de Tehuantepec, en el tramo Chivela-Nizanda, en Oaxaca, que conecta a la comunidad de Salina Cruz con Coatzacoalcos, Veracruz.

Tras el incidente, se difundió un video donde las y los pasajeros pedían ayuda desde el interior de uno de los vagones volcados.

Una niña, visiblemente asustada, es abrazada por un presunto familiar, toda vez que una mujer, al borde del llanto, dice: “Ayúdenos, por favor”.

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), el almirante Raymundo Morales, indicó por la mañana de este 29 de diciembre que en el convoy viajaban 250 pasajeros.

De esa cantidad, 13 personas murieron. Para esta mañana, las autoridades habían localizado a 12 fallecidos, toda vez que el cuerpo de la treceava víctima seguía atrapado.

Tras el incidente, 108 personas fueron trasladadas a hospitales, mismas a quienes dieron de alta paulatinamente. 44 personas seguían hospitalizadas para la mañana de este 29 de diciembre.

Las personas heridas recibieron atención médica en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicados en Juchitán, Ixtepec y Salina Cruz, Matías Romero y Tehuantepec, en Oaxaca.

Además, la Marina desplegó un operativo de búsqueda, localización y atención, en el que participaron 360 elementos navales; 20 vehículos terrestres, cuatro ambulancias; tres ambulancias aéreas y un dron táctico

Con este caso, suman ocho accidentes en el Tren Interoceánico desde el 2023, fecha en que se inauguró el tramo de la Línea Z que va de Oaxaca a Veracruz.

Te recomendamos: