Torruco Garza se integra a gabinete de Claudia Sheinbaum. Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que Miguel Torruco Garza se integra al gabinete federal como subsecretario de Prevención dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cargo que quedó vacante tras la salida de Esthela Damián, actual Consejera Jurídica de la Presidencia.

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina, donde la mandataria explicó que la labor de Torruco Garza estará enfocada en acciones de prevención vinculadas con el deporte y la cultura, como parte de la estrategia del Gobierno federal en materia de seguridad.

“Lo invité y dijo que sí. Él se va a encargar de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura”, señaló Sheinbaum al cierre de la conferencia.

Con este nombramiento, Miguel Torruco Garza se incorpora formalmente a la SSPC, dependencia encargada de coordinar las políticas de seguridad pública a nivel federal, particularmente en los ejes de prevención social y atención a las causas.

Enfoque de la subsecretaría de Prevención en la SSPC

La presidenta explicó que el nuevo subsecretario tendrá a su cargo tareas relacionadas con la prevención del delito mediante actividades que promuevan la participación social, especialmente a través del deporte y la cultura. Estas acciones forman parte del enfoque preventivo impulsado por el actual Gobierno federal.

El puesto que asume Torruco Garza era ocupado previamente por Esthela Damián, quien dejó la subsecretaría para incorporarse como Consejera Jurídica de la Presidencia. La mandataria no detalló fechas adicionales sobre la transición, pero confirmó que el nombramiento ya es efectivo.

Trayectoria política de Miguel Torruco Garza

Miguel Torruco Garza fue diputado federal de 2021 a 2024. Durante ese periodo participó en tareas legislativas y de representación política. La presidenta destacó que estuvo a cargo de la organización de la Clase Nacional de Box en el Zócalo, realizada en abril de este año, actividad que formó parte de una estrategia de promoción del deporte a nivel nacional.

Torruco Garza es hijo de Miguel Torruco Marqués, exsecretario de Turismo.

¿Quién es Miguel Torruco Garza?

Miguel Torruco Garza es un político y funcionario público mexicano que ha participado en distintos espacios de la administración pública y de representación política. Ha estado vinculado a tareas de gestión pública, así como a actividades relacionadas con la promoción turística y la coordinación de eventos de alcance nacional.

Su trayectoria incluye cargos de representación y coordinación en los que ha impulsado iniciativas asociadas al desarrollo regional, la promoción económica y el fortalecimiento de programas gubernamentales, de acuerdo con la información difundida por el propio Gobierno federal.

En el ámbito político, ha tenido participación dentro de Morena y ha formado parte de actividades estratégicas vinculadas al proyecto del gobierno federal. Con su nombramiento como subsecretario de Prevención en la SSPC, se incorpora a una de las áreas clave de la política de seguridad enfocada en la atención a las causas.

