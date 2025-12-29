GENERANDO AUDIO...

IMSS actualizó información sobre víctimas del Tren Interoceánico. Cuartoscuro/X

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este lunes 29 de diciembre una actualización sobre el estado de salud de las personas lesionadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el domingo en Oaxaca, tras una visita encabezada desde la madrugada por su director general, Zoé Robledo, a los hospitales donde permanecen los pacientes.

A través de un reporte oficial, Robledo dio a conocer que a las 5:00 de la mañana acudió al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, en Salina Cruz, donde se encontraban hospitalizadas personas lesionadas por el accidente ferroviario registrado en el Istmo de Tehuantepec. Señaló que la atención médica se mantiene activa y reforzada por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular del IMSS indicó que la prioridad es garantizar atención médica continua tanto a las personas hospitalizadas como a sus familiares, además de fortalecer la capacidad hospitalaria con personal, insumos y medicamentos necesarios.

Pacientes hospitalizados y altas médicas en Salina Cruz

Zoé Robledo detalló que en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz se tenía un registro inicial de 16 pacientes hospitalizados, de los cuales cuatro fueron dados de alta por mejoría clínica. Explicó que durante el transcurso de la madrugada se sumaron cuatro pacientes más, quienes ya fueron valorados y se encuentran recibiendo atención médica especializada.

El funcionario señaló que el monitoreo clínico continúa de manera permanente y que el personal médico mantiene vigilancia sobre la evolución de cada paciente, con el objetivo de determinar oportunamente nuevas altas hospitalarias conforme a su estado de salud.

Atención médica en Matías Romero tras el accidente

En el Hospital Rural del IMSS en Matías Romero, Robledo informó que se mantienen tres personas hospitalizadas bajo observación médica. Precisó que, de los pacientes que ingresaron a esta unidad tras el descarrilamiento, 14 presentaron mejoría y se les dio de alta. Otros se trasladaron a distintos hospitales para continuar con su atención.

El director general del IMSS explicó que, en reportes previos, se informó a la presidenta que 33 pacientes se hospitalizaron inicialmente en la zona, como parte de la respuesta médica inmediata al accidente.

Coordinación federal tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Robledo subrayó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se activaron protocolos de atención integral para las personas lesionadas y para los familiares de las víctimas, con la participación de personal médico del IMSS, IMSS-Bienestar y otras instituciones del sector salud.

Indicó que la estrategia contempla refuerzo de turnos médicos, abasto de medicamentos y acompañamiento institucional a los familiares, con el fin de garantizar atención oportuna y continua en todos los hospitales involucrados.

Accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrió el domingo 28 de diciembre en Oaxaca, dejando un saldo preliminar de 13 personas fallecidas, según Semar.

El tren transportaba 250 personas y cubría la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, cuando se registró el accidente a la altura de Nizanda.

Según datos oficiales, 139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 resultaron lesionadas y 13 perdieron la vida. Las personas heridas se trasladaron a hospitales de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec, todos en territorio oaxaqueño.

