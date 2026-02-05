Infonavit te ofrece hasta 160 mil pesos para mejorar tu vivienda

GENERANDO AUDIO...

El Infonavit ofrece el crédito Mejoravit solo para ti, con el que trabajadores pueden recibir hasta 160 mil pesos para reparar, ampliar o mejorar su vivienda sin dejarla como garantía. Este apoyo está dirigido a derechohabientes con empleo vigente y permite hacer arreglos como cambio de pisos, cocina, baño, pintura, impermeabilización y mejoras en jardín.

El crédito Mejoravit es no hipotecario. La garantía es el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda del trabajador. El monto va desde 10,698 hasta 169,039 pesos, sin rebasar el 90% de lo ahorrado en esa subcuenta.

Cómo funciona el crédito Mejoravit del Infonavit

El Infonavit detalla que las condiciones cambian según el monto solicitado:

Hasta 42,794 pesos : tasa fija del 10% anual

: tasa fija del Más de 42,794 pesos : tasa fija del 11% anual

: tasa fija del Plazo de pago: de 1 a 5 años o hasta 10 años, según monto

El crédito se otorga de forma individual. La suma de edad más plazo no debe superar 70 años en hombres y 75 en mujeres.

La vivienda a mejorar debe estar a nombre del solicitante o de familiares directos como cónyuge, hijos, padres, abuelos, hermanos o suegros. El beneficiario debe habitar el inmueble.

Requisitos para pedir Mejoravit Infonavit

Para solicitar Mejoravit Infonavit se necesita:

Ser derechohabiente con empleo vigente

No tener otro crédito activo con Infonavit

Estar registrado en una Afore

Tener biométricos actualizados

Autorizar revisión en buró de crédito

También se pide identificación oficial, CURP, RFC, comprobante de domicilio y estado de cuenta con CLABE. Si la casa no está a nombre del solicitante, se deben presentar documentos que acrediten parentesco y posesión legal.

También permite regularizar vivienda

El programa permite usar hasta 30% del crédito Mejoravit para gastos notariales y regularizar la propiedad. El trabajador debe presentar presupuesto de notaría y documentos de tenencia.

El trámite se realiza en Mi Cuenta Infonavit, donde se puede consultar monto disponible y cargar documentos y evidencias de las mejoras hechas.

