Así puedes obtener hasta 2.9 mdp con crédito Infonavit y pagarlo a 30 años

El crédito hipotecario Infonavit permite a trabajadores obtener hasta 2.9 millones de pesos para comprar vivienda y pagarlo en un plazo de hasta 30 años, según su capacidad de pago. El propio instituto señala que el tiempo para liquidar depende del monto elegido y de la edad del solicitante.

De acuerdo con el Infonavit, el monto máximo del crédito es de 2 mil 935 mil 2 pesos, pero cada caso se calcula con base en salario, historial y puntos. El plazo puede ir de 1 a 30 años, con una regla: edad más plazo no debe superar 70 años en hombres y 75 en mujeres.

Cómo se define el plazo del crédito Infonavit

El crédito Infonavit permite elegir plazo y monto dentro de lo que arroje la precalificación en Mi Cuenta Infonavit. El descuento mensual se fija con base en el salario y el tamaño del financiamiento.

Las tasas de interés son fijas durante toda la vida del crédito y varían por nivel de ingreso:

Van de 3.69% a 10.45%

No cambian aunque suba la inflación

Se puede solicitar sin importar el nivel salarial

El instituto también indica que si el crédito fue contratado después del 1 de mayo de 2024, ya no se cobra cuota de administración.

Gastos y beneficios del crédito hipotecario Infonavit

El Infonavit informa que trabajadores que ganan hasta 9,985 pesos mensuales no pagan gastos de titulación. Además, el financiamiento puede tramitarse en conjunto con cónyuge, familiar o corresidente para aumentar el monto.

También se puede sumar el apoyo Equipa tu Casa para mejoras y el programa Hogar a tu Medida para adecuaciones por discapacidad.

Requisitos para solicitar crédito Infonavit

Entre los requisitos oficiales están:

Tener relación laboral vigente

Estar en una Afore

Datos biométricos actualizados

Autorizar consulta a buró

No tener otro crédito activo con Infonavit

La precalificación y el plazo estimado de pago se consultan directamente en Mi Cuenta Infonavit.

