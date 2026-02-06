Amor y dinero: Profeco da consejos para cuidar las finanzas en pareja

GENERANDO AUDIO...

Las finanzas en pareja requieren acuerdos claros y comunicación constante. La Profeco señala que, antes de contratar cualquier producto o servicio financiero, es fundamental que ambas personas conozcan su situación económica y establezcan reglas comunes para el manejo del dinero en pareja, con el objetivo de evitar conflictos y mantener la estabilidad financiera.

La dependencia explica que el primer paso es realizar un ejercicio individual de análisis financiero. Cada persona debe identificar con claridad sus ingresos, deudas y gastos fijos, así como aquellas metas personales que no está dispuesta a negociar dentro de la relación.

Entre las preguntas clave que cada integrante debe responder se encuentran:

¿Cuánto ingreso tengo realmente cada mes?

¿Qué deudas personales tengo sin liquidar?

¿Cuáles son mis gastos fijos, como renta, servicios o suscripciones?

¿Qué metas personales no quiero negociar?

Una vez definido este panorama individual, la Profeco recomienda dialogar en pareja para alinear expectativas y establecer acuerdos sobre los gastos compartidos y los objetivos comunes.

Comunicación y acuerdos sobre las finanzas en pareja

Al sentarse a hablar de finanzas en pareja, es importante definir qué gastos se compartirán, cuáles serán las metas conjuntas y cómo se dividirán los pagos. También se deben establecer reglas claras sobre qué compras requieren aviso o acuerdo previo.

De acuerdo con la Profeco, estos acuerdos reducen confusiones y ayudan a prevenir la llamada infidelidad financiera, que ocurre cuando una persona oculta deudas, realiza gastos sin avisar o utiliza recursos comunes sin consentimiento. La dependencia señala que esta situación suele originarse por miedo, vergüenza o falta de reglas claras, pero con el tiempo debilita la confianza y genera conflictos innecesarios.

Definir objetivos comunes y un plan de acción fortalece el vínculo y permite tomar decisiones económicas informadas.

Productos financieros que se pueden manejar en pareja

Existen distintos productos financieros en pareja que pueden facilitar la vida en común. Antes de contratarlos, la Profeco recomienda que ambas personas estén seguras de la decisión.

Cuenta de ahorro mancomunada

Este tipo de cuenta resulta útil para metas compartidas como vacaciones, fondos de emergencia o proyectos del hogar. Antes de contratarla, se debe responder con honestidad si existen metas claras y si ambos pueden aportar de forma constante.

Las modalidades más comunes son:

Mancomunada, donde ambos deben autorizar cada movimiento

Solidaria, en la que cualquiera puede disponer del dinero

Para evitar malentendidos, es importante llevar un registro de aportaciones y uso de los recursos.

Crédito hipotecario mancomunado

Un crédito hipotecario mancomunado permite acceder a un monto mayor para adquirir vivienda, siempre que ambos cuenten con ingresos estables y puedan comprometerse a un pago de largo plazo. También es necesario definir qué sucederá con la propiedad en caso de separación.

La Profeco recomienda revisar con atención la tasa de interés, seguros obligatorios, plazos, penalizaciones y cláusulas de rescisión, además de dejar por escrito cómo se dividirán los pagos mensuales.

Tarjetas de crédito con responsabilidad compartida

Las tarjetas de crédito en pareja pueden simplificar la gestión de gastos del hogar si ambos tienen hábitos de pago puntuales y respetan los límites de gasto. Es importante recordar que el titular es el único responsable legal del pago total ante la institución financiera.

Seguros para protegerse mutuamente

Los seguros de vida o de gastos médicos mayores brindan respaldo ante imprevistos. Antes de contratarlos, se debe acordar quién será el titular, quién pagará la prima y quiénes serán los beneficiarios.

Hábitos financieros recomendados por Profeco

Para fortalecer la relación y el manejo del dinero en pareja, la Profeco sugiere hábitos como:

Revisar las finanzas cada mes

Celebrar logros como pagar deudas o alcanzar metas

Fijar metas comunes, como viajes o fondos de emergencia

Elaborar un plan mensual sencillo sobre aportaciones y gastos

El enamoramiento y su impacto en el gasto

La Profeco también advierte que durante la etapa del enamoramiento pueden presentarse gastos impulsivos. Esta fase se caracteriza por una intensa atracción emocional y física, así como por la idealización de la pareja, lo que puede derivar en el llamado materialismo afectivo, donde se asocia el valor del regalo con la intensidad del afecto.

Durante esta etapa, la liberación de oxitocina influye en la toma de decisiones y puede provocar que no se midan los gastos con tal de agradar a la otra persona.

Recomendaciones para no gastar de más

La dependencia señala que no es necesario gastar grandes cantidades para demostrar afecto. Entre sus recomendaciones se encuentran:

Definir un presupuesto y no comprometer necesidades básicas

Elegir detalles con significado personal

Comprar con anticipación para evitar aumentos de precio

Comparar opciones en línea y en tiendas físicas

Aprovechar promociones y descuentos

Evitar meses sin intereses en compras efímeras

También sugiere optar por experiencias accesibles, como paseos al aire libre, visitas a museos o detalles personalizados.

Compras seguras y protección al consumidor

La Profeco recomienda adquirir productos en comercios legalmente establecidos para hacer válidas devoluciones o cambios. En compras en línea, sugiere buscar el Distintivo Digital Profeco y utilizar el Monitoreo de Tiendas Virtuales, herramientas que ayudan a verificar que los proveedores cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

