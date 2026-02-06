¿Recibes depósitos en efectivo? SAT promete auditorías si superan este límite

GENERANDO AUDIO...

Realizar depósitos en efectivo por montos elevados puede colocar a los contribuyentes bajo la supervisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con la normativa vigente, los movimientos en efectivo que superen los 15 mil pesos mensuales generan alertas automáticas que las instituciones bancarias deben reportar a la autoridad fiscal.

Aunque el depósito de efectivo no está gravado directamente con un impuesto, este tipo de operaciones puede derivar en revisiones fiscales o auditorías, especialmente cuando los recursos no coinciden con los ingresos declarados ante el SAT.

¿Qué cantidades activan una alerta ante el SAT?

Cuando una persona física o moral acumula más de 15 mil pesos al mes en depósitos en efectivo, ya sea en billetes o monedas, el banco está obligado a notificar de manera automática a la autoridad fiscal.

El reporte considera la suma total de los depósitos, incluso si provienen de distintas sucursales o instituciones bancarias hacia una misma cuenta. Una vez superado el umbral, el sistema activa el aviso sin importar que los ingresos se hayan realizado en varias operaciones pequeñas.

¿Qué hace el SAT con esta información?

Tras recibir el reporte, el SAT compara los montos depositados con las declaraciones fiscales del contribuyente. Si detecta inconsistencias entre el dinero ingresado y los ingresos reportados, puede iniciar una investigación por discrepancia fiscal.

Este procedimiento suele aplicarse cuando se reciben depósitos en efectivo de forma recurrente sin que exista respaldo en las declaraciones de ingresos formales.

¿Se puede multar por depositar efectivo?

El SAT aclara que no existe un impuesto por depositar dinero en efectivo. El llamado Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) fue eliminado hace varios años y no se contempla su regreso en 2026.

Lo que sí continúa vigente es la obligación de los bancos de reportar operaciones relevantes, como parte de los mecanismos de control y fiscalización establecidos por la ley.

¿Las transferencias electrónicas generan la misma alerta?

No. A diferencia de los depósitos en efectivo, las transferencias electrónicas, como las realizadas mediante SPEI, no se consideran depósitos en efectivo y no activan el mismo tipo de reporte automático.

Sin embargo, estos movimientos sí son rastreables y pueden ser revisados por la autoridad fiscal en caso de una auditoría derivada de otros motivos.

