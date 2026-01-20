Extrabajadores del IFT exigen pago de indemnización; denuncian incumplimiento de autoridades

GENERANDO AUDIO...

Extrabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) denunciaron que fueron excluidos del pago de su indemnización tras la extinción del organismo, pese a estar en las mismas condiciones laborales que otros empleados que sí recibieron el recurso. Por ello, realizaron una protesta afuera de Palacio Nacional, “para exigir que se respete la ley”.

En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en A las nueve en Uno, Luz Guerrero, quien en su momento fue subdirectora de área en el IFT, destacó que les había sido reconocido su derecho a recibir una indemnización.

De acuerdo con Guerrero, autoridades argumentaron que existía una renuncia por su parte, motivo por el cual no era posible pagar la indemnización. Sin embargo, los afectados aseguran que esto es falso.

“Nos dijeron que no nos iban a pagar porque nosotros habíamos renunciado a nuestro puesto. Esto es una falsedad, nosotros no decidimos alejarnos de nuestro puesto de trabajo… Nosotros recibimos toda la documentación que correspondía, que los trabajadores recibiéramos por causar baja, y no hemos firmado ninguna renuncia”, destacó Luz Guerrero.

Los extrabajadores señalaron que han sostenido, al menos, 10 mesas de diálogo con autoridades, sin resultados. Por ello, Luz Guerrero aseguró que lo que buscan ahora es una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para que se les pague la indemnización.

“A nosotros nos interesa que ya la presidenta Claudia Sheinbaum nos escuche, porque está claro que ni el secretario Pepe Merino, que es el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, nos ha hecho caso; no ha realizado el pago de las indemnizaciones. Norma Solano, como presidenta de la Comisión Reguladora, tampoco ha hecho nada. Ya lo único que sigue es que la presidenta Claudia Sheinbaum haga cumplir la constitución y la ley”, enfatizó Luz Guerrero

