Vacaciones 2026: cuántos días te tocan este año, según tu antigüedad

Días de vacaciones 2026. Foto: Getty

Planear las vacaciones 2026 se volverá una tarea más sencilla si sabes a cuántos días de descanso tienes derecho. Por ello, Unotv.com te presenta la tabla oficial que muestra el periodo al que se tiene derecho, según la antigüedad y los 12 días a partir del primer año.

Tabla oficial de número de días de vacaciones 2026

De acuerdo con las autoridades, las vacaciones no podrán ser menores a 12 días laborables. Además, la tabla oficial destaca que se aumentarán cada año, en dos días, hasta llegar a 20.

Después de alcanzar los 20 días de vacaciones, se “aumentará en dos días por cada cinco años de servicio”, explica la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

La tabla oficial de días de vacaciones 2026 queda de la siguiente manera:

Años trabajados Días de vacaciones correspondientes 1 año de trabajo 12 días 2 años de trabajo 14 días 3 años de trabajo 16 días 4 años de trabajo 18 días 5 años de trabajo 20 días De 6 a 10 años de trabajo 22 días De 11 a 15 años de trabajo 24 días De 16 a 20 años de trabajo 26 días De 21 a 25 años de trabajo 28 días De 26 a 30 años de trabajo 30 días De 31 a 35 años de trabajo 32 días

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 81, explica que los días de vacaciones deberán concederse a las personas trabajadoras dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios.

Por lo que, el número de días de vacaciones 2026 dependerá de la antigüedad que se tenga en el trabajo, tal como lo muestra la tabla oficial, la cual también ha sido dada a conocer por las autoridades correspondientes.

La Profedet afirmó que los días de vacaciones no deberán ser compensados con remuneración alguna; es decir, se tiene que otorgar el periodo a disfrutar.

¿A cuánto equivale la prima vacacional?

Además de los días de vacaciones 2026, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 80, establece que el trabajador también tiene derecho a recibir una compensación económica conocida como prima vacacional.

“Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones”, artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo.

