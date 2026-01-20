Homicidios en México 2025: entre la reducción oficial del 40% y las cifras de organizaciones civiles

GENERANDO AUDIO...

Organizaciones cuestionan la cifra de homicidios dada por el Gobierno. Cuartoscuro

Las cifras de homicidios en México durante 2025 presentan diferencias entre los registros oficiales y los conteos independientes. Mientras el Gobierno federal reporta una reducción del 40% en el número de homicidios dolosos diarios, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública(SNSP) y conteos alternos, como los realizados por organizaciones civiles y sitios especializados, muestran datos distintos en el acumulado anual.

De acuerdo con el informe de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y cifras de sitios como TResearch, en 2025 se registraron, aproximadamente, 31 mil 943 homicidios hasta la última semana del año.

Por su parte, el Gobierno federal informó que hasta de noviembre de 2025 se contabilizaron 24 mil 746 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con la integración de los registros oficiales del SNSP y el Informe Diario de Seguridad.

Datos oficiales de homicidios dolosos en 2025

Según el desglose presentado por las autoridades federales, entre enero y noviembre de 2025 se registraron 23 mil 246 víctimas de homicidio doloso. Y en diciembre se adicionaron mil 500 víctimas.

Durante la Mañanera del Pueblo del 8 de enero, el Gobierno federal informó que los homicidios dolosos disminuyeron 40% de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, al pasar de un promedio diario de 86.9 víctimas a 52.4, lo que representa 34 homicidios diarios menos. En ese mismo reporte, se señaló que diciembre de 2025 fue el mes con el nivel más bajo desde 2015.

Al realizar el cálculo del promedio diario reportado por la autoridad (52.4 víctimas por día multiplicadas por 365 días), el resultado anual sería de 19 mil 126 homicidios, cifra menor a la reportada tanto por el SNSP como por conteos independientes.

¿Realmente se redujeron 40% los homicidios en México?

Organizaciones civiles cuestionaron la forma en que el Gobierno federal presenta la reducción de homicidios dolosos en México, al señalar que la comparación utilizada no permite evaluar con precisión la evolución de la violencia.

Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, explicó que la comparación adecuada debería realizarse entre periodos equivalentes. Indicó que lo correcto sería contrastar octubre de 2024 a diciembre de 2025 con otro periodo de 14 meses, como octubre de 2023 a diciembre de 2024.

Bajo ese ejercicio, detalló, sí existe una disminución, pero sería de alrededor del 28% o cercana al 30%, y no del 40% reportado oficialmente.

Observaciones sobre otros delitos y clasificación de homicidios

Las organizaciones también advirtieron sobre un aumento en otras categorías de muerte violenta que coinciden con la supuesta reducción de homicidios dolosos. Lisa Sánchez, de México Unido Contra la Delincuencia, señaló un incremento en accidentes y suicidios, lo que genera dudas sobre la correcta clasificación de los hechos violentos.

Además, indicó que las víctimas de feminicidio no estarían siendo contabilizadas dentro de las cifras de homicidio doloso, a pesar de que legalmente forman parte de esa categoría. De acuerdo con su señalamiento, existen al menos 800 víctimas de feminicidio en ese periodo de 14 meses que no figuran en la estadística presentada.

Reducción de homicidios y discurso oficial

Para las organizaciones civiles, el manejo de las cifras responde a la construcción de un discurso que no permite medir con claridad el desempeño de la estrategia de seguridad. Nancy Angélica Canjura Luna, de Causa en Común, señaló que sobre México existe presión internacional en materia de seguridad, particularmente desde Estados Unidos, lo que influye en la forma en que se presentan los datos.

En el mismo sentido, Lisa Sánchez advirtió que no existe una metodología pública y transparente para conocer cómo se integran las cifras oficiales. Añadió que, durante el mismo periodo, los homicidios culposos aumentaron alrededor de 8%, convirtiéndose en la principal causa de muerte violenta.

Comparativos estadísticos y resultados reales

Nancy Angélica Canjura Luna explicó que al realizar un comparativo año completo contra año completo, es decir, 2024 frente a 2025, la reducción real de homicidios dolosos sería de aproximadamente 22%, y no del 40% anunciado por el Gobierno federal.

Las organizaciones también alertaron que las víctimas localizadas en fosas clandestinas ya no se estarían contabilizando dentro del rubro de homicidio doloso, lo que impacta directamente en las cifras finales. En algunos estados, añadieron, se reportan menos homicidios, pero aumentan categorías como “otros delitos contra la vida”.

Dudas sobre la estrategia de seguridad

Para los colectivos ciudadanos, las cifras actuales no ofrecen certeza sobre la efectividad de la estrategia de seguridad federal. Señalaron que errores de clasificación o cambios metodológicos dificultan conocer qué ha ocurrido realmente durante la administración.

Finalmente, las organizaciones coincidieron en que cualquier reducción de homicidios es relevante, incluso si es menor al 40%, siempre que esté sustentada en datos claros, comparables y verificables.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.