México y Estados Unidos acuerdan acelerar intercambio de objetivos prioritarios

México y Estados Unidos (EE.UU.) acordaron acelerar el intercambio de información sobre objetivos prioritarios y reforzar las acciones contra el tráfico de armas, durante la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS), realizada en Washington D. C.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Departamento de Estado y forma parte del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, un esquema de trabajo que, según ambas delegaciones, se mantiene bajo cuatro principios: respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.

Tras la reunión, el Departamento de Estado informó que “el Grupo de Implementación de Seguridad reafirmó su prioridad de poner fin a la crisis del fentanilo acelerando las extradiciones y los traslados de objetivos de alto valor de las organizaciones criminales transnacionales”.

¿A qué acuerdos de seguridad llegaron México y Estados Unidos?

Durante la reunión, los gobiernos de México y Estados Unidos destacaron los avances logrados desde la instalación del GIS en septiembre de 2025, especialmente en el intercambio de información aduanera, la cooperación judicial y el análisis de amenazas globales, como el uso de sistemas no tripulados.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se estableció compartir más información sobre las acciones de seguridad implementadas en territorio estadounidense, incrementar el intercambio de datos sobre casos prioritarios de México y fortalecer las acciones conjuntas contra el tráfico de armas, uno de los principales retos en la agenda bilateral.

En el encuentro también se subrayó la importancia de que estos esfuerzos se traduzcan en resultados concretos contra la impunidad. En ese contexto, la delegación estadounidense reconoció y agradeció al Gobierno de México por el reciente traslado de criminales de alto impacto a EE.UU., realizado bajo los mecanismos de colaboración y los marcos legales de ambos países.

Como parte del viaje de trabajo, ambas delegaciones realizaron una visita al Centro de Operaciones de Tecnologías No Tripuladas (UTOC), donde compartieron experiencias sobre detección y mitigación de drones, un tema que ha ganado relevancia en los esquemas de seguridad.

La delegación mexicana estuvo encabezada por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República. Por parte de Estados Unidos participaron representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior, el Departamento de Justicia y el Consejo de Seguridad Doméstica.

