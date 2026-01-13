Falso anexo decía curar adicciones, pero se presume que entrenaba a sicarios en Coatzacoalcos

GENERANDO AUDIO...

En Coatzacoalcos, aseguraron un anexo, pero, entrenaba sicarios. Foto: Gettyimages

Un inmueble que operaba como supuesto centro de rehabilitación de adicciones fue asegurado en Coatzacoalcos, Veracruz, luego de que autoridades detectaron que en el lugar presuntamente se entrenaba a sicarios y se cometían delitos contra instituciones de seguridad pública.

“Hablemos de Felicidad” en Coatzacoalcos, Veracruz

El predio cateado fue el centro de rehabilitación “Hablemos de Felicidad” que tiene activa su página de Facebook, sin embargo, ya no se tiene acceso al centro de Coatzacoalcos, pues, redirecciona a otro en Coatepec.

En videos compartidos se observa a las personas recluidas cortar la Rosca de Reyes, ya que, las imágenes son del 6 de enero y es su última publicación.

Actualmente, “Hablemos de Felicidad”, en la comunidad Nuevo Mundo, sigue sin brindar informes sobre lo sucedido hace unos días. En más metrajes, las personas realizaban dinámicas como bailes, las cuales eran parte de su rehabilitación.

“En Hablemos de Felicidad A.C., nos dedicamos con compromiso y calidez a la rehabilitación y tratamiento integral de personas con problemas de alcoholismo y adicciones. Creemos firmemente que cada persona merece una segunda oportunidad para construir una vida plena, libre de ataduras y con un propósito renovado”, se lee algunas de sus publicaciones.

Detenidos en Coatzacoalcos, Veracruz

La Fiscalía General del Estado informó que, a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, se realizó la imputación en contra de Vicente “N”, Miguel Ángel “N”, Rubén “N”, Carlos Eduardo “N” y Esmeralda “N”, como presuntos responsables del delito contra las instituciones de seguridad pública. Además, Esmeralda “N”, Carlos Eduardo “N” y Rubén “N” también fueron imputados por el delito contra la salud.

Los detenidos fueron detenidos hace tres días en el centro de rehabilitación “Hablemos de felicidad” en Coatzacoalcos

Los hechos ocurrieron en la colonia Lázaro Cárdenas, en la Congregación Nuevo Mundo, cuando elementos policiacos cumplimentaron una orden de cateo autorizada por un juez. Durante las diligencias, los agentes presuntamente fueron atacados por las personas ahora imputadas.

En la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional determinó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa para los señalados, dentro del proceso penal 13/2026.

En el operativo se aseguraron:

Cartuchos útiles

Armas de fuego

Armas blancas

Sustancias granulada con características similares al cristal

Dinero en efectivo

Un cargador de arma de fuego

Bolsas con una etiqueta alusiva a un grupo delictivo

Cuando se realizó la operación policiaca, las personas que estaban en el anexo fueron regresadas a sus familiares, según indicaron medios locales.

La audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo 16 de enero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.