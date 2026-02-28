Sheinbaum: cómputos distritales darán resultados más rápidos

GENERANDO AUDIO...

La discusión sobre el futuro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) sigue abierta. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, sobre la necesidad de informar a la ciudadanía la misma noche de la elección, siendo uno de los puntos de la reforma electoral.

Desde Mazatlán, Sinaloa, la mandataria defendió que la reforma electoral no es improvisada. “No es una propuesta de ocurrencia, es una propuesta bien trabajada, bien analizada”, afirmó durante su conferencia de este 27 de febrero.

Sheinbaum propone cómputos distritales más rápidos y oficiales

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, si el cómputo distrital comienza desde el primer momento, se puede tener un resultado oficial más pronto, sin depender del PREP.

“Si se hacen los cómputos a tiempo no tendrían ningún problema. Respeto mucho la opinión de la presidenta del INE”, expresó en referencia a Guadalupe Taddei.

Explicó que, además del cómputo distrital, se mantendría el conteo rápido que realiza el propio INE en los procesos electorales. Asimismo, la mandataria sostuvo que iniciar el conteo formal desde el arranque de la jornada permitiría ofrecer resultados oficiales en menos tiempo.

También adelantó que su administración analiza cambiar la fecha de la elección judicial, prevista para 2027. La propuesta sería moverla al día 28 y enviarla al Congreso para su definición. El objetivo, dijo, es que no coincida con las elecciones intermedias en las que se renovará el Congreso de la Unión y 17 gubernaturas.

Sheinbaum explicó que la decisión también contempla una evaluación de costos, con la intención de reducir gastos. Mientras tanto, la iniciativa sobre los cómputos distritales y la posible modificación de la elección judicial dependerán de la discusión legislativa en los próximos meses.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.