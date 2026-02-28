El crimen compite con el Estado hasta en el salario

GENERANDO AUDIO...

Salarios: Estado contra el narcotráfico. Foto: Cuartoscuro

En México, la pelea contra el crimen organizado no solo se libra con operativos. También es una batalla de dinero. Documentos hallados en el último escondite de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, muestran la contabilidad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los registros revelan sueldos, pagos y presuntos sobornos. De acuerdo con el analista de seguridad pública Daniel Gómez-Tagle, llevar control de ingresos y egresos refleja una estructura financiera sólida dentro del grupo criminal.

Salarios: Estado contra el narcotráfico. Foto: Especial

Nómina del CJNG vs salario de la Guardia Nacional

Según la contabilidad encontrada, los llamados “halcones” reciben 2 mil 500 pesos semanales, es decir, 10 mil pesos al mes. No obstante, no tienen seguridad social ni prestaciones y enfrentan riesgo constante.

Gómez-Tagle señaló que los sueldos muestran inconsistencias internas. Indicó que un halcón puede ganar prácticamente lo mismo que un artillero, lo que evidencia explotación incluso dentro del cártel.

Salarios: Estado contra el narcotráfico. Foto: Especial

Esa cifra es apenas 417 pesos más que el apoyo mensual del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que actualmente es de 9 mil 582 pesos.

En contraste, un soldado de la Guardia Nacional percibe 18 mil 840 pesos mensuales, según datos del ISSFAM. Es casi el doble que un halcón, con formación institucional y prestaciones.

La contabilidad también detalla pagos de 232 mil pesos mensuales a cuatro “muchachos”. En comparación con esa cantidad, se supera el salario de un General de División, que es de 133 mil pesos.

Para el analista, esos montos solo se pagan a perfiles con alto valor estratégico, capaces de ofrecer información o contactos clave.

Además, aparecen presuntos sobornos a policías municipales en municipios como Sayula, Tapalpa, Atemajac y Chiquilistlán, con montos que van de 74 mil a 236 mil pesos.

Los registros indican que la ganancia de diciembre supera los 17 millones de pesos. Con ese nivel de ingresos, un elemento de la Guardia Nacional tendría que trabajar casi 76 años para igualar una ganancia mensual del CJNG.

De esta forma, los datos exhiben que el combate al crimen organizado también se juega en el terreno financiero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.