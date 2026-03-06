FGR confirma siete víctimas identificadas en caso de mineros en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

La FGR informó que fueron identificados genéticamente dos cuerpos más relacionados con la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera en Sinaloa. Los restos fueron localizados en la comunidad de El Verde, en el municipio de La Concordia.

Con este nuevo avance, ya son siete víctimas plenamente identificadas, de acuerdo con la autoridad federal. La entrega de los cuerpos a sus familias ya se realizó con apoyo de psicólogos de la AIC y personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La Fiscalía detalló que este resultado fue posible por las acciones realizadas por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en especial por peritos en genética. Mientras avanza la identificación de las víctimas, también siguen las indagatorias que encabeza la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En estas labores participa el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con apoyo de la SSPC, la Defensa, la Guardia Nacional y autoridades estatales. La FGR señaló que mantiene la búsqueda de indicios y de cualquier elemento que ayude a aclarar lo ocurrido.

La dependencia agregó que el Ministerio Público continúa con todas las diligencias necesarias para avanzar en el caso y evitar que los hechos queden impunes. Hasta ahora, la investigación sigue abierta y con trabajo coordinado entre instancias federales y estatales.

