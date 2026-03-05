A cinco meses de la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán, su madre lo recuerda con emotivo video

GENERANDO AUDIO...

Madre de Carlos Emilio lo recuerda con video. Fotos: Samuel Sánchez/FGE

A cinco meses de la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán, Sinaloa, su madre lo recuerda con un emotivo video que compartió a través de sus redes sociales, acusando también irregularidades por parte de las autoridades estatales.

Se cumplen 5 meses de la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán

El 5 de octubre de 2025 fue la última vez que se vio a Carlos Emilio Galván, en un restaurante ubicado en el puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con la información que se tiene hasta ahora del caso, el joven, originario del estado de Durango, desapareció justo después de entrar al baño de un restaurante-bar de la ciudad de Mazatlán.

Madre de Carlos Emilio lo recuerda con un emotivo video

A través de redes sociales, Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván, compartió un video para recordar a su hijo, pero también para señalar las irregularidades de las autoridades del estado de Sinaloa en las investigaciones de la desaparición del joven.

“Hoy, 5 de marzo, se cumplen cinco largos meses de la desaparición forzada de mi hijo Carlos Emilio Galván Valenzuela”, se lee en la publicación, añadiendo que para ella todo este tiempo ha significado horas de angustia, días sin respuestas y semanas viviendo entre extorsiones y miedo.

“Han sido cinco meses nombrando cada día a mi hijo, orando por él, buscándolo y aportando desde los primeros minutos en que entró a aquel baño en Terraza Valentinos toda la información y denuncias pertinentes”, añadió.

Foto: Fiscalía de Durango

Denuncia irregularidades de las autoridades estatales y federales

Como lo ha hecho en otras ocasiones, la madre de Carlos Emilio aprovechó también para señalar las irregularidades que se han dado en las investigaciones de la desaparición de su hijo por parte de las autoridades de Sinaloa.

“El estado de Sinaloa me arrebató a mi hijo. Y no sólo eso: violentó mi derecho a la verdad y a la justicia, y violentó el derecho de mi hijo a ser buscado con la prontitud que requiere una vida en riesgo”, aseguró, agregando que de las autoridades sólo ha observado declaraciones públicas ambiguas y comentarios que insinuaron que su desaparición pudo ser voluntaria.

Una de las irregularidades que mencionó es que el lugar donde se le vio por última vez a su hijo no fue asegurado y tampoco se preservó posible evidencia de lo que ocurrió ese día. De hecho, comentó que el establecimiento sigue operando con normalidad y recibiendo a jóvenes como Carlos Emilio.

Y también denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) tardó en reconocer que el caso de su hijo era de alta relevancia. “También fue un golpe de violencia institucional”, comentó, y pidió a las autoridades federales no permitir que siga contando sus días en horas de angustia.

“Con el paso de los días y las semanas he pedido ayuda a las autoridades, públicamente, y en las instancias correspondientes. Y también he suplicado a quienes lo privaron de su libertad que me lo devuelvan, apelando incluso a la posibilidad de redimir errores, sin juzgar los motivos que pudieron llevar a alguien a actuar de esa manera, confiando en que aún puede prevalecer la humanidad y que mi hijo pueda regresar a casa“, escribió también en la publicación del video.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.