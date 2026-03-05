Familiares identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Identificaron a dos de los mineros desaparecidos. Foto: Samuel Sánchez

Dos de los cuerpos encontrados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, Sinaloa, fueron identificados como parte del grupo de 10 mineros que habían sido privados de la libertad por hombres armados.

Familiares confirmaron que las víctimas son Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valles, empleados de la empresa minera canadiense Vizsla Silver, quienes se encontraban desaparecidos desde el pasado 23 de enero.

De acuerdo con la versión de la autoridad, los trabajadores habrían sido privados de la libertad tras ser presuntamente confundidos con integrantes de un grupo delictivo. Ambos realizaban labores de seguridad en la mina ubicada en esa zona serrana del sur de Sinaloa.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la identificación de los cuerpos. Sin embargo, los restos ya fueron reconocidos por sus familiares y permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo), en espera de ser entregados para su sepultura.

En la fosa clandestina han sido localizados diez cuerpos, número que coincide con el total de trabajadores reportados como desaparecidos tras el hecho violento.

Familiares y amigos preparan los servicios funerarios para dar el último adiós a los dos concordenses, cuyos restos serán sepultados en su municipio natal.

